Investigan muerte de niño de tres años en extrañas circunstancias en un CDI de Soledad, Atlántico

Un nuevo caso que involucra la muerte de un menor de edad en el área metropolitana de Barranquilla se presentó en Soledad, Atlántico, luego de que un niño de tres años muriera este viernes en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, mientras aparentemente participaba de unas actividades en la piscina del CDI 'Sembrando Valores'.

Según la versión entregada por su mamá, Yusaris Bassa, sobre las 7:30 de la mañana de este viernes dejó al pequeño de tres años en las instalaciones del CDI —ubicado en el barrio Villa Sol—, advirtiéndole a la docente a cargo que la noche anterior el menor había presentado dolores en la barriga y diarrea, pero que ya se encontraba mejor por la medicina que le suministraron.

Sin embargo, pasadas casi ocho horas, y luego de recibir reportes positivos de su hijo durante el transcurso de la mañana; cuenta Bassa que al llegar al CDI para buscarlo le dieron la noticia de que éste se había puesto mal, por lo que se vieron obligados a trasladarlo hasta la IPS San Vicente de Soledad donde, al parecer, habría ingresado sin signos vitales.

"Yo me acerco y veo a mi hijo blanco, con la boca morada, con la nariz como cuando una persona traga agua y se ahoga, sin embargo, yo tenía la esperanza de que lo habían reanimado pero el equipo médico me confirmó que mi hijo llegó sin signos vitales, que ya no se podía hacer nada, que su cuerpo rechazaba inyecciones y canalizaciones. Fue muy duro para mi saber que mi hijo se había muerto", contó Bassa.

Lewis Hernández, tío del menor fallecido, contó a Blu Radio que esperan una pronta intervención de las autoridades y que puedan determinar con prontitud qué ocurrió, pues no descartan que por un presunto descuido de la docente el menor se haya ahogado mientras se bañaba en la piscina.

"Ellos tenían un piscinazo, pues porque todos los viernes desarrollan diferentes actividades con los niños para divertirlos. Pues bien, en esta oportunidad tenían que desarrollar unas actividades en la piscina, entonces no sabemos si allí fue que se pudo haber ahogado el niño y que ellos no quieren decir nada", expuso.

Por su parte, la Policía de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Barranquilla adelanta las investigaciones del caso, descartando que se haya registrado negligencia por parte del cuerpo docente del CDI 'Sembrando Valores' o del personal médico de la IPS San Vicente.

En este sentido, los familiares del menor fallecido deberán solicitar una necropsia clínica ante la secretaría de Salud de Soledad, para que la EPS en la que se encontraba afiliado el menor pueda realizar el respectivo trámite, sí así lo requiere la familia.

