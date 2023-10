Investigan presunto caso de acoso sexual contra patrullera en estación de Policía en Cereté, Córdoba

Solicitar su retiro fue la única salida que encontró la patrullera Daniella de La Ossa para acabar con los presuntos acosos, tanto sexuales como laborales, a los que, según ella, era constantemente sometida por parte de un alto oficial de la institución adscrito a la Policía Metropolitana de Montería como comandante de Distrito y de la estación en Cereté, Córdoba.

La víctima, que también hizo manifiesta su denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, alegó que desde un tiempo viene siendo objeto de discriminación, rechazo e indiferencia por parte de sus mismos compañeros, quienes le han señalado que tendrían la orden de ignorarla u omitirla para cualquier actividad que realice la Policía Metropolitana.

Explicó, además, que el detonante de la situación de presunto acoso laboral/sexual fue el haberse negado en repetidas ocasiones a tener algún encuentro personal con el alto oficial que está involucrado en sus denuncias, a lo que se suman los diferentes rechazos que ejercía ante los supuestos abusos.

De la Ossa advirtió que, aunque trató de lidiar con la situación, el hecho de que le negaran un permiso para estudiar una carrera profesional, según ella, por la presunta persecución, la llevó "darse de baja" y pedir su retiro de la institución.

Publicidad

"Quiero dejar claro que ya yo pedí mi baja, pedí mi retiro, porque no quiero trabajar más en la Policía a raíz de todos los acosos y las vivencias que tuve que pasar. Luego de colocar la denuncia ante la Procuraduría por acoso sexual y laboral, me encuentro con actitudes horribles, discriminación, rechazo e indiferencia", contó a través de sus redes sociales.

Asimismo, explicó que otro de los motivos por los cuales decidió “darse de baja” es porque teme que su vida pueda estar en riesgo, teniendo en cuenta que, a diferencia de muchas que prefieren callar, ella sí "decidió denunciar".

"Temo por mi vida, quiero irme, no quiero estar trabajando más aquí. Ya pedí mi retiro, no entiendo por qué lo hacen. Tengo conversaciones, tengo videos, de todo lo que está pasado y lo que he vivido después de haber tenido a mi hijo", dijo.

Publicidad

Según se logró establecer, el caso ya estaría en manos de la Inspección General de la Policía Nacional para adelantar las investigaciones del mismo.