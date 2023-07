Máximo Noriega interpuso tutela contra dirección de la Colombia Humana para que le entreguen el aval

A menos de 12 horas de que cierre el plazo de inscripción de candidaturas para las elecciones regionales, Máximo Noriega espera que un juez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emita un fallo a su favor sobre la acción de tutela que interpuso contra la dirección de la Colombia Humana, con el objetivo de exigir que el partido le dé el aval a su aspiración a la Gobernación del Atlántico.

A Noriega, quien fue jefe de la pasada campaña de ‘Petro Presidente’ en el Atlántico, le han negado el aval de la Colombia Humana después de verse salpicado en el mismo escándalo que involucró a Nicolás Petro por supuestamente recibir dineros de dudosa procedencia.

Entre tanto, la acción de tutela se suma a la solicitud que, semanas atrás, ya había hecho ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, órgano que el pasado 19 de julio exhortó a la Colombia Humana para que oficializara el respaldo a Noriega para la Gobernación del Atlántico en las elecciones de este 2023.

Es así como Máximo, después de acudir a varios recursos jurídicos y políticos, ahora se juega su última carta con esta acción de tutela para oficializar su candidatura y evitar, según él, que el Pacto Histórico se termine volcando hacia el ‘Charismo’ con candidatos como Eduardo Verano de la Rosa o Alfredo Varela.

“Me están presionando para votar por Alfredo Varela que es el ‘Plan B’ de los Char. Yo me he opuesto y por eso me están castigando con la negación del aval. Entonces, forzado por las circunstancias, decidí interponer una tutela esperando que haya un fallo antes de que cierre el fallo ordinario este sábado”, explicó.

Al tiempo, Máximo también ha emprendido una oleada de derechos de petición y ha recurrido a las mismas redes sociales exigiendo que le hagan valer su derecho a elegir y ser elegido, invitando a la Colombia Humana a cumplir con el aval que, según él, se ganó por derecho.

