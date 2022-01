“No busquen alterar la ciudad que no están por encima de la ley”: alcalde Dau a mototaxistas

La ciudad de Cartagena se prepara para una nueva jornada de protestas este lunes, 17 de enero, por parte del gremio de mototaxistas y motociclistas.

Estos conductores exigen el desmonte de medidas como el pico y placa par e impar, los viernes sin moto y la restricción de movilidad en algunas vías.

Luego de no lograr acuerdos en las mesas de diálogo con la Alcaldía para la modificación de estas medidas, los mototaxistas anunciaron que volverán a las calles a protestar en una jornada similar a la que vivió la ciudad el pasado 7 de enero.

Tras los anuncios de protesta, el alcalde William Dau hizo un enérgico llamado a los mototaxistas a no generar bloqueos en la ciudad.

El mandatario aseguró que, aunque siempre ha sido respetuoso de la protesta, no permitirá que reine el caos.

“Nos vamos a sentar a la mesa si así lo desean, si su protesta es pacífica y tranquila hablamos y negociamos y serán escuchamos, eso se los garantizo (…) pero sí la respuesta es vamos a la violencia, entonces se acabaron las conversaciones y yo actúo autónomamente”, dijo el mandatario a través de un Facebook Live.

El alcalde Dau además indicó que nadie está por encima de la ley, ni mucho del bienestar colectivo de la ciudad.

“Les ruego que las amenazas que hicieron para este lunes, que piensan bloquear toda la ciudad, no lo hagan, no busquen violencia, no busquen alterar a la ciudad de Cartagena, ustedes no están por encima de la ley. Hablamos, concertamos en la medida de lo posible, pero sin violencia”, dijo Dau.

Durante la transmisión, el mandatario afirmó que, aunque, no duda que la mayoría de los motatotaxistas son personas decentes, dentro de este gremio existen también ‘malandrines’.

“Aquí hay una mafia, hay unas inversionistas que, tras bambalinas, y en voz baja, son los que están promoviendo esto (…) gente que puede tener 50, 100, 200 motos”, expresó.

Por su parte, voceros del gremio de mototaxistas aseguraron que el alcalde Dau perjudica inmensamente, no solo a los mototaxistas, sino a todos los propietarios de este tipo de vehículos, y señalaron que protestar es un derecho constitucional.

“Un mensaje señor alcalde, no le tenemos miedo a sus amenazas, en el pasado usted marchó en contra de la Policía, en contra de la reforma tributaria y nadie le echó a usted ni el Esmad, ni los militares (…) estamos ejerciendo un derecho constitucional amparados en la ley y la norma”, dijo Alaín Ramírez, vocero de los mototaxistas.

De acuerdo a lo programado, la protesta se iniciará a partir de las 6:00 de la mañana en el sector de La Bomba del Amparo, en el suroriente de la ciudad, y se extenderá hasta la Plaza de la Aduana, en el centro histórico.

Transcaribe anunció que sus rutas operarán con normalidad desde las 4:30 de la mañana.

