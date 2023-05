"No debería haber una reforma con efectos negativos, eso no tiene sentido": Andi

Durante la instalación del Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos, que se lleva a cabo en Barranquilla, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, hizo paréntesis para referirse al Plan Nacional de Desarrollo , del cual dijo que le produce "frustración" por varias cosas, entre ellas, por la ambición de crecimiento del 4% para los próximos años.

Mac Master dijo que también lo "llena de frustración" el hecho de que la inversión privada no figure en el PND , como si se quisiera negar lo importante que es este tipo de inversión para el desarrollo de un país.

"La ambición de crecimiento a una tasa del 4% no me deja contento, yo digo que esta realmente es una tasa con la cual nosotros no vamos a salir de la situación en la que estamos hoy en día", expresó.

Sobre la reforma laboral, el presidente de la Andi aseguró que “ojalá este texto se basara en estudios técnicos del Banco de la República”, que todos los artículos sean analizados por el Ministerio de Hacienda y por el DNP, que pueden advertir los efectos de cada artículo, si genera o no empleo, o informalidad.

Publicidad

"Esta no es un conversación ideológica, tampoco debe ser vista como un pulso político, porque no se trata de ganar los unos o los otros, se trata de tomar decisiones serias sobre las familias colombianas", dijo Mac Master, insistiendo en que "no debería haber una reforma con efectos negativos", pues ello carece de todo sentido.

De otra parte, el presidente de la Andi se refirió al sector de la construcción, de la cual reconoció que afronta una "situación delicada en este momento", pues hay caídas fuertísimas en el despacho de cemento, en acero y en el resto de materiales, así como en la iniciación de obras y en empleo.

Consideró que si tuviera que hacer una política de choque en este momento, la concentraría en el sector de la construcción para evitar que la caída de la economía sea mayor este año.

Publicidad

Le puede interesar: