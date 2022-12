Ordenan evacuar un kilómetro a la redonda por incendio en zona portuaria de Barranquilla

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla , ordenó la evacuación de un kilómetro a la redonda la zona portuaria de la ciudad, donde se registró un incendio.

Con el paso de las horas, al sector norte de la Vía 40 continúan llegando más máquinas de bomberos y brigadistas también de la región, entre esos equipos del municipio de Malambo, Atlántico, y Santa Marta que han sido convocados para intentar controlar la emergencia, ya que tras casi nueve horas de emergencia las llamas no dan tregua y —por el contrario— el fuego es más intenso.

Las autoridades han manifestado que están recurriendo a una maniobra especial con espuma, sin embargo; aseguraron que las llamas podrían seguir el resto del día y que, una vez reducido el fuego, el control total y la remoción del material tardaría hasta 3 o 4 días más.

Así las cosas, el alcalde Jaime Pumarejo advirtió que la emergencia no está controlada todavía y, por el contrario, anunció la orden de despejar el área de casi un kilómetro a la redonda, lo que incluye barrios circunvecinos como Las Flores, Siape, San Salvador y algunos sectores del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

"Estamos ampliando desde ahora el círculo o el radio de evacuación a casi 1 kilómetro, eso quiere decir que este Puesto de Mando Unificado (PMU) también lo vamos a correr en ocasión de la emergencia que, desafortunadamente, nos deja un sargento fallecido. Así que vamos a dejar instalados otros monitores mediante drones e iremos supervisando la situación para que esta conflagración se siga consumiendo pero que ojalá no afecte los otros dos tanques", dijo Pumarejo.

Por el caso, están devolviendo decenas de tractocamiones cargados con hidrocarburos, que iban hacia el puerto de la emergencia, cuyos conductores manifiestan que no tienen dónde dejar la mercancía. La recomendación del alcalde Pumarejo a quienes habitan en las zonas aledañas al lugar de la emergencia, como Las Flores, San Salvador y Siape, es usar elementos de protección y, en lo posible, abandonar este territorio.

El general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que hay 18 miembros de la Policía especializados en búsqueda y rescate. "Son enfermeros y técnicos, con cuatro unidades de drones que están haciendo el sobrevuelo con capacidades técnicas, dándole la información a las unidades del Cuerpo de Bomberos y la Armada Nacional en aras de atender la emergencia".

Así mismo, el general Urquijo confirmó que "con nuestras unidades de Tránsito y Transporte llevamos a cabo varios bloqueos en zonas aledañas al punto de la emergencia, para que ningún vehículo se movilice por ese sector y poner a salvo a la población ante la posibilidad de que se presente otra explosión".

¿Qué dicen los habitantes de los barrios aledaños al sector del incendio en Barranquilla?

Un verdadero viacrucis viven los habitantes de los barrios Las Flores, Siape y algunos sectores de Puerto Colombia, Atlántico, pues encerrados en sus viviendas, con los puntos de acceso bloqueados para entradas y salidas, sin servicios ni transporte público, se encuentran a la espera del proceso de evacuación que se dará en los sectores previamente mencionados.

Con ambulancias que se mantienen parqueadas para atender cualquier tipo de emergencia por la inhalación del humo con partículas químicas, los habitantes aseguran que con mucha preocupación han pasado el transcurso de este miércoles, pues muchos no lograron ir a sus lugares de trabajo e, incluso, a otros les tocó movilizarse a pie, frente a la ausencia de buses y vehículos para poder trasladarse.

"Estamos encerrados, no tenemos acceso a ningún servicio público desde las horas de la mañana y tenemos miedo de lo que pueda pasar. Aún no es claro de qué manera se dará el proceso de evacuación de algunas zonas, pues no todos están cercanos al punto de la emergencia. Toda la zona norte del barrio Las Flores quedó bloqueado, ni los niños han podido salir a las terrazas", contó Omar Ángulo, líder del barrio Las Flores.

Desde muy temprano en la mañana se dio el cierre del las principales vías que conectan a diferentes puntos de Barranquilla con el barrio Las Flores y el barrio Siape. Hacia el mediodía de este miércoles, además, se dio la suspensión del servicio de gas, mientras que el suministro de energía eléctrica y agua potable se registró entre las 8:00 a.m. y 9:00 a.m. por la emergencia.

