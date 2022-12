Paro cívico en La Mojana se definirá antes del 5 de enero: líderes exigirán cierre de Cara de Gato

El presente año no fue la vencida para La Mojana sucreña, ya que aún es incierta la posibilidad del Conpes de hasta por $1.8 billones de pesos en aras de atender la crisis humanitaria que vive esta subregión del departamento de Sucre por la época invernal, ni tampoco las clamadas obras en el sector de Cara e’ Gato: una necesidad que debe materializarse lo antes posible, según cuentan, para evitar una tragedia peor con la temporada de lluvias del próximo año.

A tan solo seis días de arrancar el año 2023, campesinos, agricultores y líderes comunitarios aseguran que será un comienzo de año agridulce, pues el Gobierno del presidente Gustavo Petro les habría incumplido en cuatro puntos respecto a la atención de la emergencia invernal, lo que incluía el cierre definitivo del sector de Cara de Gato.

Yonairo Sáenz, líder comunitario del municipio de Ayapel, Bolívar, confirmó que posiblemente antes del próximo 5 de enero se defina una jornada de bloqueo en la Troncal del Caribe, para exigir que las obras de Cara de Gato se agilicen y, además, que el Conpes sea "una realidad" en el Plan de Desarrollo Nacional para el próximo año.

"Yo creería que antes del 05 de enero del próximo año tendríamos definida la fecha de la protesta que haremos en la Troncal del Caribe, ya que las obras que han estado adelantando han sido más de supervisión y no de acción. Nosotros necesitamos que el cierre del boquete se haga de manera urgente, ya que no demora en llegar una nueva temporada invernal, así que exigiremos que no hayan más dilaciones", dijo Sáenz.

El líder afirma que en La Mojana la gente "sigue aguantando hambre" y aún están a la espera de los recursos para la realización de las ollas comunitarias que fueron ordenadas por el propio presidente Gustavo Petro, buscando garantizar la seguridad alimentaria de los más de 70.000 damnificados.

Es así como aún no descartan materializar dicho “paro cívico” hasta tanto no sean escuchados, confirmando que será en el punto de conexión entre los departamentos de Córdoba y Antioquia, a la altura del municipio de La Apartada, con la participación de unas 300 personas entre campesinos, ganaderos, organizaciones sociales y sociedad civil.

