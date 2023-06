Profesor en Barranquilla denuncia amenazas por publicar información sobre el Clan del Golfo

Desde el departamento del Magdalena, a través de un mensaje enviado por un tercero, el profesor y politólogo Luis Fernando Trejos recibió una tercera advertencia sobre el riesgo en el que estaría su vida por publicar informes relacionados con la violencia que genera el Clan del Golfo en la región Caribe.

El académico, también creador del Observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado en el Caribe, decidió exponer su situación a través de redes sociales para lograr, por lo menos, una sanción social, ya que la persona que le advirtió sobre la amenaza no está dispuesta a colaborar con las autoridades.

"Estas personas que traen las razones manifiestan automáticamente que no la van a ratificar ante ninguna autoridad. Eso lo deja a uno en un escenario complejo en la medida en que yo no tengo evidencia de que la amenaza se ha realizado y no puedo activar ningún tipo de ruta institucional", contó.

"Entonces, queda uno en una 'zona gris', no solo por la angustia que producen estas situaciones, sino también que al final pareciera que la única salida que queda es la autocensura", agregó.

El docente, de 44 años, ha dedicado más de una década a investigar violencia política, accionar de grupos armados, rentas ilegales, entre otros temas relacionados con el conflicto.

Advierte que, junto a él, estarían en riesgo otro académico que había estado en el exilio y un periodista, ambos oriundos del departamento del Magdalena y quienes también fueron advertidos de amenazas en su contra.

