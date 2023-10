Se escuchaban explosiones en todas partes: exreina del Carnaval de Barranquilla tras salir de Israel

El ataque terrorista por cielo, mar y tierra que perpetró desde Gaza el grupo islamista Hamás contra el pueblo israelí lo vivió en carne propia la exreina del Carnaval de Barranquilla Stephanie ‘Fefi’ Mendoza, quien tuvo que viajar de emergencia hacia Londres este sábado para poner a salvo su vida en medio de la guerra cruzada.

La exreina, que desde hace una semana se encontraba en la ciudad israelí de Tel Aviv disfrutando de sus zonas turísticas, contó que fueron agónicos los momentos en los que, con una maleta en mano, le tocó esconderse en un lugar refugio hasta donde llegó un familiar para movilizarla hacia el aeropuerto y viajar hasta Inglaterra.

Aunque Mendoza precisó que no se encontraba en el epicentro de la guerra declarada entre los dos Estados, se vio obligada a adelantar su vuelo de regreso hacia suelo inglés donde la esperaban los familiares de su esposo.

“De la nada había sirenas por toda la ciudad y uno escuchaba explosiones por todas partes. Obviamente, cuando nos metieron en el refugio, yo estaba tranquila, pero cuando nos metieron en el refugio yo empecé a paniquear”, contó.

Su salida del pueblo israelí se dio sobre la tarde de este sábado, en medio de sirenas de ambulancias, alarmas decretando el estado de guerra y el ruido ensordecedor de bombardeos que realizaban desde la franja de Gaza.

“Me sentía hasta enferma cuando me estaba yendo, porque yo entiendo el privilegio de poder salir de una situación así, pero tanta gente que no tiene esa oportunidad, que no tiene ese privilegio, ahora esa es su vida y tienen que vivir de esa manera”, narró en su cuenta de TikTok.

La exreina se mostró conmovida por las cientos de personas que han muerto en medio de la guerra, agradeciendo por la oportunidad que tuvo de salir y reencontrarse con la familia de su novio en suelo inglés.

“Gracias a Dios estamos aquí, porque cerraron el aeropuerto después que nos fuimos y ya no están saliendo vuelos, ni nada. O sea, nos pudimos haber quedado allá. Entiendo y estoy agradecida del privilegio que tengo de poder haber salido de allá, pero no hago sino pensar en la gente que está todavía allá

@fefi Replying to @Caigemas gracias por estar pendiente salimos de Israel antes que cerraran el areopuerto🙏🏻 fue bien miedoso y sigo orando por todos los que se encuentran en medio de este doloroso conflicto ♬ original sound - Fefi

