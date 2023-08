Seis sorpresas en los decretos del Gobierno para atender la emergencia en La Guajira

Salvavidas a proyectos solares y eólicos estancados

No es un secreto que buena parte de los proyectos de energía renovable no convencional adjudicados en el Gobierno pasado no han podido terminar su construcción y el problema es que ya tienen contratos firmados. Como no podrán cumplir esos compromisos, el Gobierno, a través del Decreto 1276, les lanzó un salvavidas al permitir “suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación”. El salvavidas puede extenderse como máximo hasta el 22 de julio de 2025 y los compradores no podrán cancelar los contratos.