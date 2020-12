Shakira llegó a Barranquilla para disfrutar de las fiestas decembrinas en casa

Esta semana Shakira volvió a casa para disfrutar las fiestas decembrinas junto a sus padres, William y Nidia, en el calor de la tierra barranquillera que la vio nacer hace 43 años.

Fuentes confirmaron a BLU Radio que la cantante de ‘Pies descalzos’ arribó a la capital del Atlántico de manera sorpresiva para compartir junto a su familia en completa tranquilidad, sobre todo en momentos como estos en los que la pandemia ha alargado las distancias.

La última vez que Shakira estuvo públicamente en Barranquilla fue el 2 de noviembre de 2018, un día antes de cerrar la gira de El Dorado en Bogotá. En esa ocasión, la cantante estuvo en el barrio El Bosque poniendo la primera piedra para la construcción de un megacolegio.

Ese mismo año, en julio, la artista también visitó la capital del Atlántico para la inauguración de los Juegos Centroamericanos en el estadio Metropolitano, donde complació a sus seguidores con sus canciones del momento como 'La bicicleta' y 'Me enamoré'.

Shakira aún no ha publicado su estadía actual en La Arenosa y en sus redes solo sigue el furor de su más reciente coreografía de 'Girl Like Me', canción en la que participa junto a Black Eyed Peas. Sin embargo, habría estado disfrutando de sus seres amados, inclusive, en una playa del Atlántico.