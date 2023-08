Solicito que devuelvan de inmediato mi dinero y mis objetos personales: Laura Ojeda a Fiscalía

Laura Ojeda, pareja sentimental de Nicolás Petro , denunció a través de redes sociales los presuntos malos tratos que recibió por parte de funcionarios de la Fiscalía el pasado sábado 29 de julio, mientras se adelantaba en su vivienda la captura del hijo del presidente.

Aseguró que fue encontrada desnuda en su residencia y grabada, pese a la solicitud que realizó para que esto cesara.

"Fui atropellada en mi derecho a mi dignidad como mujer, con los operativos realizados por agentes de la Policía en mi residencia", indicó la mujer en un texto compartido a través de sus historias.

Agregó que no fue respetada su condición de mujer gestante, la cual ya llega al octavo mes, por lo que, incluso, responsabilizó a las autoridades sobre cualquier situación que pueda afectar a ella ya su bebé.

Sin embargo, la también abogada se refirió al cuestionado hallazgo de $25 millones de pesos en efectivo, lo que aseguró que le pertenecía y que hacía parte del recurso que utilizará para atender las eventualidades del embarazo.

"Me fueron incautados objetos personales que me son indispensables en este momento para mi vida y la de mi bebé; un dinero que me pertenece exclusivamente a mi; mi teléfono de celular con la información y contactos de mis médicos, historia clínica y demás relacionado con mi embarazo; y mi computador, que es mi herramienta de trabajo", expuso.

Frente a esto último, solicitó la devolución inmediata de dichos bienes que, asegura ella, no tienen nada que ver con la investigación que le adelantan al padre de su hijo.

