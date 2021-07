Vacunan a la primera niña de 12 años sin comorbilidades del país en Piojó, Atlántico

Para Melany Patricia Contreras, de 12 años, el mes de julio inició con una gran noticia. Ser la primera niña sin comorbilidad en recibir la vacuna contra el COVID-19 en Colombia.

La menor, que vive en el municipio de Piojó, primer departamento en unificar las etapas de vacunación, madrugó este jueves junto a sus padres a uno de los puntos para recibir el biológico.

Ella dice no haber sentido dolor cuando la inyectaron con la primera dosis de Pfizer, por el contrario, la embargó una gran felicidad.

“Yo me quería poner la vacuna porque tengo muchas metas en mi vida por resolver. Si no me vacunaba yo podría enfermar. Además, después me daba el COVID y podía contagiar a mi familia”, dijo con gran entusiasmo la niña tras recibir la vacuna.

Melany sueña con ser enfermera para ayudar a muchas personas.

Publicidad

“Siempre he querido ser enfermera cuando sea grande. Mi deseo es ayudar a las personas que están enfermas, a los que llegan con heridas y todos los que necesiten”, contó.

En Piojó, desde este jueves toda la población mayor de 12 años podrá acceder a la vacuna contra el COVID- 19.

La meta es que, durante los primeros 15 días del mes, se logre vacunar con la primera dosis a toda la población.

Las personas de 12 a 17 años recibirán la vacuna de Pfizer y de 18 en adelante la Astrazeneca. También esperan en los próximos días la de Janssen.