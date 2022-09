Video: Félix Polanco, el intérprete del saxofón que se escucha en los semáforos de Barranquilla

Canciones como 'Forever Love' suenan en vivo con el saxofón de Félix Polanco Acosta en cualquier esquina del norte de Barranquilla. Con shows de 30 segundos, que brinda bajo el sol o la lluvia, este músico venezolano de 67 años se gana el pan de cada día y alimenta el sueño del menor de sus cuatro hijos: ser beisbolista.

Polanco descubrió su talento para la música durante su paso por las Fuerzas Armadas de Venezuela y se lució con los instrumentos de viento en diferentes agrupaciones como la del dominicano Porfi Jiménez.

El hombre transmitió sus saberes a varias generaciones tras vincularse a la academia y como educador se desempeñó hasta 2010, cuando se pensionó.

Pero la crisis de su país lo obligó a vender sus bienes y migrar a Colombia, donde siguió tocando su saxofón en restaurantes y centros comerciales de Bucaramanga hasta que llegó la pandemia del COVID-19.

Entonces las restricciones en los lugares de ocio llevaron a Polanco literalmente a la calle, donde descubrió que en cada semáforo en rojo había una oportunidad para conseguir unos pesos de los que valoran su destreza para tocar.

De la 'Ciudad Bonita', a la que llegó en 2015, saltó a Barranquilla con el único objetivo de formar a su hijo en el deporte de la pelota caliente. Con los pesos que se rebusca día a día ha logrado que el adolescente de 16 años entrene en el estadio Édgar Rentería y confía en que algún día alcance las Grandes Ligas.

Polanco cuenta que se gana así la vida en las calles para alimentar el sueño de llevar al menor de sus cuatro hijos a las grandes ligas del béisbol. #VocesySonidos pic.twitter.com/055X1Et0R7 — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 28, 2022

"Estoy muy agradecido. Los barranquilleros valen lo que pesan y pesan bastante (risas). Salgo a las 7:00 de la mañana de la casa, me pongo en un semáforo y ahí consigo para el arriendo y para la comida", cuenta.

"La gente se me acerca, me pide el contacto y también me llaman para cantar en cumpleaños, bautizos o matrimonios. Eso sí, en lo único que no toco es en divorcios (risas)", agrega.

El músico confiesa que desea regresar a Venezuela, pero una vez haya cumplido el sueño de su hijo. "Desde los 17 años estoy trabajando fuerte, así que regresaré a descansar", concluye.

