Construcción de un deprimido y un tranvía, la propuesta de Petro para mejorar movilidad en Soacha

El presidente Gustavo Petro visitó este sábado, 11 de marzo, el municipio de Soacha, en Cundinamarca, en donde escuchó a cinco habitantes del municipio en el programa ‘Gobierno escucha’ y, además, recibió varias peticiones de los habitantes de ese municipio vecino, ubicado al sur de Bogotá.

En ese encuentro, fueron varios los compromisos y anuncios que hizo el mandatario de los colombianos a esta comunidad, argumentando que muchos dependerán de los estudios de la entidad, mientras otros ya se están realizando.

Uno de los compromisos es la construcción de una universidad pública para que atienda a la población joven de esta zona del país, según explicó el mandatario de los Colombianos Gustavo Petro.

“Ustedes se comprometen con un lote, incluso no es necesario que el lote tenga el 100% de su titularidad. Hay unas normas una ley que se creó no hace mucho donde podemos usar incluso posesiones de lotes públicos para poder hacer la universidad de Soacha”, aseguró.

Según el jefe de Estado, el objetivo de la universidad es que sea en su mayoría para los habitantes del municipio y contará con el apoyo de la universidad de Cundinamarca. Además, la idea sería ayudar en la formación programática para varios de los programas que tendría esta nueva institución.

También se comprometió ayudar a la construcción de tres colegios públicos, los cuales se construirían en el municipio con el compromiso que en estas instituciones se dicte música, manualidades, historia, entre otros. Además, otro de los compromisos es que se tengan créditos universitarios validados para que puedan ingresar a las universidades en los en los dos últimos años escolares.

“Ustedes hablan de tres colegios, de los cuales $80,000 millones, los cuales pondría la nación porque el municipio pondría 10,000 millones. Fíjense cómo es de débil el presupuesto municipal no logra poner algo importante”, dijo Petro.

Así mismo, el jefe de estado se comprometió con una crear Cámara de Comercio para este municipio, la cual aseguró que es una realidad para esta población que antes estaba inscrita a la ciudad de Bogotá.

En esta Cámara de Comercio de Soacha tendría la representación de tres personas de economía popular y el objetivo es que desarrolle puestos de trabajo para toda la población, en especial los jóvenes.

En materia de movilidad, el mandatario de los colombianos anunció que se construirá un deprimido con el objetivo de mejorar la movilidad en esta zona de la capital del país.

“La decisión de deprimir o soterrar, palabras de los ingenieros, la autopista Sur desde comienzos de Soacha hasta la salida de Bogotá, en todo el recorrido de Soacha”, explicó el presidente Petro.

Para el mandatario, las ciudades no deben fragmentarse y aseguró que ya se están adelantando los estudios necesarios para que sea una realidad.

Otra de las propuestas en materia de movilidad es la construcción del cazucable, el cual se anunció hace más de ocho años.

“Hoy me comentan que el diseño terminaría este año, no sé si existe, se puede hacer más rápido, porque cuando yo era alcalde el diseño había comenzado. Ojalá lo pueda inaugurar, que no me pase como el metrocable de Ciudad Bolívar que lo hicimos, lo financiamos, lo diseñamos, puse la primera piedra, comenzamos a construirlo y después lo inauguró Peñalosa. Ni las gracias dio”, dijo Petro.

Asimismo, el mandatario aseguró que se tiene que abrir nuevos canales de movilidad entre el vecino municipio y Bogotá e, incluso, planteó que en el pasado pensaba en construir una línea de metro desde Soacha.

“Yo creo que eso se tiene que sustituir un tanto, mientras hay más plata. Algún día con el tranvía, usando la vía férrea existente, que también era un proyecto que estaba en nuestra alcaldía, puede llegar al trazado que tiene la actual alcaldía del metro de Bogotá, es decir parcialmente, sí se puede articular con la primera línea del metro que hay actualmente”, explicó Petro.

Por otro lado, durante su intervención, el mandatario de los colombianos habló de la necesidad de construir un hospital público de alta complejidad con el fin de mejorar la cobertura en salud en dicha población, el cual costaría más de 20.000 millones de pesos.

El mandatario, durante su discurso, que duró más de 50 minutos, habló de la creación de un monumento en Soacha, en homenaje a las 6.402 víctimas de falsos positivos.

“Señor ministro de Cultura, yo creo que deberíamos, a través de un concurso nacional e internacional y con ayuda de artistas, crear el monumento en Soacha a los 6.402 jóvenes que murieron ejecutados por el Estado en pasados Gobiernos. Fue por aquí que comenzó y se descubrió el peor delito de lesa humanidad”, dijo el presidente.

Además, agregó que ese monumento debe recordarle a toda Colombia que eso no se puede repetir más.

Los mensajes de Petro a Vargas Lleras

Tras la decisión que tomó el partido del exvicepresidente German Vargas Lleras, Cambio Radical, de ser partido de oposición, al no ser escuchado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro; desde Soacha, el mandatario de los colombianos dijo que el exministro, en diferentes oportunidades, se opuso al desarrollo de esta población como ocurrió en varias obras públicas que se desarrollaron en zona limítrofe entre las dos poblaciones.

“Planteamos un área administrativa, como la Constitución nacional permitía, entre Soacha y la ciudad de Bogotá y no nos la dejaron hacer. El ministro del interior de aquel entonces, Vargas lleras, impidió que los bogotanos pudieran fluir hacia Soacha para ayudar a cerrar la brecha social”, explicó Gustavo Petro.

Pero no fue la única pulla que recibió el exvicepresidente German Vargas Lleras, pues Petro explicó porque no le gustaba la propuesta de un viaducto como lo planteó cuando fue ministro de vivienda.

