Dimayor ratifica sanción al America de Cali

Pese a los argumentos expuestos por el América de Cali, la Dimayor ratificó la sanción al equipo negando el aplazamiento de la sanción y ratificando que la barra Barón Rojo Sur no podrá ingresar este domingo al estadio de San Fernando.

Publicidad

En el documento, la Dimayor resolvió: la sanción impuesta deberá cumplirse en el partido América – Deportes Quindío correspondiente a la 6ª fecha de los cuadrangulares del Torneo Águila 2016 de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones de la presente providencia.

Igualmente en el informe entregado por la División Mayor del Fútbol Colombiano especifica que el América deberá tomar todas las medidas de seguridad del caso, “lo dicho, no implica que el club no tome todas las medidas en cuanto a reforzar la seguridad y logística para el encuentro pendiente de juego por los cuadrangulares del Torneo 2016 contra Quindío, por el contrario, deberá tomar todas las medidas que corresponda no sólo para el cumplimiento de la sanción impuesta, sino también para detectar y controlar todas las situaciones propias de una final de un certamen del FPC en el estadio y sus inmediaciones”.

Publicidad

El América informó que más de 7 mil hinchas habían adquirido sus abonos para el partido con 12 días de anticipación lo que podría generar alteración del orden en los alrededores del estadio si se mantiene la sanción de cierre de la tribuna.