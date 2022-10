Empresarios del Valle, preocupados por reforma tributaria

A través de una carta firmada por 27 gremios, seis cámaras de comercio y 16 grandes empresa del Valle del Cauca, el sector productivo de este departamento le pide al gobierno Petro reconsiderar algunos puntos del proyecto de reforma tributaria .

Dice el comunicado de los afiliados al Comité Intergremial Empresarial del Valle que un total de 3.436 empresas de la región, dedicadas a producir alimentos, bebidas y que generan más de 36.000 empleos, serían golpeadas por el llamado impuesto saludable que en otros países no ha representado efectos positivos para la salud de las personas.

"Algunas de las propuestas allí contempladas afectan sectores estratégicos de la región y debilitan la capacidad de ahorro e inversión de los agentes económicos formales, al limitar las posibilidades de crecimiento económico y generación de empleo", dijo Edwin Maldonado, presidente del Comité Gremial Empresarial del Valle.

¿Qué más dice el empresariado del Valle?

Dice además el empresariado vallecaucano que fijar un umbral de venta máximo al territorio aduanero nacional va a impactar a más de 6.000 empresas, la mayoría pequeñas y medianas ubicadas en 12 zonas francas de este departamento.

"Los integrantes del Comité intergremial y empresarial del Valle esperan que, en el marco del diálogo democrático que se surte en el Congreso de la República, con esta reforma sea tenida en cuenta la visión regional en pro de no afectar el crecimiento sostenible del departamento y generar un ambiente de confianza propicio para avanzar de manera conjunta y decidida en los retos sociales que se tienen como región", expresó Maldonado.

Piden los gremios del Valle mantener los incentivos tributarios para las empresas que inviertan y generen empleo en Buenaventura, que es una Zona Económica Social Especial.

Dura respuesta de Petro a gremios y a “fuerzas políticas tradicionales” por críticas a la tributaria

El presidente Gustavo Petro lideró el pasado miércoles el Diálogo Regional Vinculante en el municipio de Turbo, Urabá antioqueño, y desde allí respondió a los sectores que han criticado el proyecto de reforma tributaria que se discute en el Congreso de la República. Les contestó a los gremios y a las “fuerzas políticas tradicionales”.

Y es que la respuesta se da en medio de un contrapunteo que ha sostenido con gremios como la ANDI, cuyo presidente, Bruce Mac Master, señaló en las últimas horas: “Es inaudito que un presidente que se precia de defender a las minorías, el debate democrático y que ha sido víctima de señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas”.

Petro respondió en su intervención en Turbo que “ellos no van a pagar el hueco que dejó el presidente Duque por su mala política económica”.

“Tiempo tuvieron los gremios económicos para decirle al presidente: ‘por ahí no es’, no abra huecos, no sobre endeude al país. Tiempo tuvieron para la corrección, no es el momento de decir ahora cuando queremos pagar esa deuda con impuestos de las grandes fortunas improductivas que entonces las pague el pueblo”, añadió Petro.

