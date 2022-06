Feliciano Valencia denunciará a líder indígena que lo acusa de presiones para votar por Petro

El senador Feliciano Valencia rechazó las declaraciones del líder indígena José Antonio Vitonás , quien dijo que hay presiones en comunidades nativas para votar por Gustavo Petro y aseguró que detrás del asesinato de Jesús Antonio Montano, quien acompañó la campaña de Federico Gutiérrez, hay "un trasfondo político". El congresista anunció una denuncia penal en contra de Vitonás por sus afirmaciones.

"El señor Vitonás anda huyendo de la justicia indígena de Toribio porque está requerido por acceso carnal violento a menor de 11 años de edad, por eso está siendo requerido por la autoridad. No lo he visto por los territorios. No sé de dónde saca tales afirmaciones de que yo o las organizaciones indígenas estamos obligando a votar por cierto candidato. Si él tiene hechos concretos, argumentos y pruebas, debería acudir a la justicia, que es la instancia que corresponde dirimir esta situación", sostuvo el congresista.

"No he escuchado ninguna queja de presión armada de grupos armados para que voten por cierto candidato. Es más, el Pacto Histórico no tiene ninguna necesidad para que estos grupos armados estén haciendo ese tipo de labores, pues está siendo apoyado por las comunidades con amor, con fervor. Eso es lo que vemos en las manifestaciones. No hay ninguna conveniencia de que un grupo armado salga a presionar a la gente", agregó.

Valencia, además, aseguró que las acusaciones contra la dirigencia indígena por el asesinato de Jesús Antonio Marino son tendenciosas y peligrosas debido al contexto polarizado que se vive en el país de cara a la segunda vuelta presidencial.

"José Antonio Vitonás es muy mentiroso. Es muy irresponsable que salga a hacer este tipo de aseveraciones y esto me da pie para instalarle una denuncia penal que estaré haciendo en el transcurso de los días", agregó.

"Creo que salir a hacer juicios a priori, como lo hace el señor ministro de Defensa de indicar asuntos políticos sin siquiera haber una investigación previa y concreta por parte de la Fiscalía para determinar los móviles del asesinato del señor Montano es muy apresurado, pero sobre todo es tendencioso. Dejen que investigue la Fiscalía y determine los hechos que se presentaron o condujeron al asesinato de Jesús Antonio Montano. Meterle a esto asuntos políticos en un contexto tan polarizado como el que estamos viendo en esta campaña es bastante peligroso, no deberían apresurarse a hacer ese tipo de aseveración", declaró el congresista indígena.

Este martes, el líder indígena caucano José Antonio Vitonás aseguró que el asesinato de Jesús Antonio Montano tenía que ver con sus posturas políticas y sembró un manto de duda sobre las autoridades indígenas. “Eso tiene un trasfondo y es político. Había organizaciones que se sentían afectadas por las denuncias y esto acabó en lo que sucedió. Estas mismas organizaciones venían haciendo una tensión para que votaran por su candidato. Un candidato ajeno a sus pretensiones era considerado un enemigo. El taita Montano siempre dejó clara su postura política y ese fue el costo político”, declaró.