Francia Márquez denuncia posible presencia de explosivos en su llegada a Chocó

Este martes, 21 de marzo, la vicepresidenta Francia Márquez viajó al departamento del Chocó para asistir a un acto en el que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por la operación militar Génesis del Ejército , que generó el desplazamiento de 23 comunidades en 1997.

De acuerdo con el relato de la vicepresidenta , cuando llegó al aeropuerto un policía le informó que había información de que probablemente había instalado artefactos explosivos en la región y, por lo tanto, estaba en riesgo el traslado de Márquez al acto de reconocimiento.

Sin embargo, Francia Márquez decidió seguir su camino para el acto de reconocimiento de uno de los hechos que marcaron al territorio de la cuenca del Cacarica, en el Chocó.

“Cuando venía, llegué al aeropuerto, se me arrimó un policía de los mandos de esta región a decirme: ‘Vicepresidenta, no está segura la región, hay al parecer una información de algunos explosivos que han colocado en la región y entonces colocamos en su consideración las posibilidades de ir o no ir al acto de reconocimiento’. Y les dije: ‘Voy’”, detalló la vicepresidenta.

Francia Márquez también contó que tomó la decisión de continuar con su agenda en el Chocó porque sabe que esa es la realidad en la que viven los ciudadanos de esa región diariamente.

“Son las realidades que nuestro Gobierno con todo el esfuerzo se compromete a transformar (…) Hay quienes les interesa seguir sembrando miedo, zozobra, dolor, pero aquí hay un pueblo, hay un Gobierno que se coge las manos para cambiar ese dolor en alegría”, agregó la alta funcionaria.

Estado colombiano pide perdón por violación de Derechos Humanos en operación militar

En Riosucio, Chocó, la vicepresidenta Márquez reconoció la responsabilidad del Estado por la Operación Génesis en cumplimiento de una sentencia dictada en 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

"Aceptamos, sin condiciones, la declaración de responsabilidad internacional del Estado colombiano realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos establecidos en su sentencia", dijo Márquez.

