Jorge Felipe, el deportista que un delincuente le quitó la vida en cerro de las Tres Cruces de Cali

Este semestre se graduaba como ingeniero electrónico Jorge Felipe Tobón en la Universidad Autónoma de Occidente, la más reciente víctima de la delincuencia en Cali.

Era tecnólogo en mecatrónica y había dedicado su vida a su estudio, familia y el deporte.

Su familia, pide justicia y celeridad en las investigaciones para judicializar a los capturados y encontrar al hombre que logró huir.

"Me mataron a mi hijo. Me lo mataron. Solamente les pido que me den fortaleza para soportar estos momentos", dijo entre lágrimas Jorge Tobón, padre de la víctima.

El joven de 24 años, desde muy temprana edad se comprometió con el deporte y actualmente hacía parte de la liga vallecaucana de patinaje, pues era entrenador de las categorías inferiores en el Club Stunder de Hockey en línea.

"Era un profe que le enseñaba a los chiquis no solo a ser buenos deportistas, sino que también les enseñaba con sus consejos a ser excelentes personas. Es una gran pérdida", manifestó Marco Antonio Franco, uno de sus compañeros.

El hecho se registró en la mañana de este domingo 19 de abril cuando subía al cerro de las Tres Cruces, como de costumbre, en compañía de su novia.

Autoridades confirmaron que dos hombres fueron capturados por presuntamente asesinar a un deportista en el cerro de las Tres Cruces en Cali, a quien pretendían robar. En días pasados, uno de ellos ya había sido detenido y estaba a disposición de la Fiscalía.#VocesySonidos pic.twitter.com/ZoVQO0oqaY — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 18, 2021

Fueron abordados por tres hombres que, según las autoridades, pretendían despojarlos de sus pertenencias y permitieron que la mujer se devolviera a llevarles algo de valor, sin embargo, cuando regresó con ayuda, encontró a Jorge con una herida de arma blanca y sin vida.

Con ayuda del helicóptero, la Policía logró la captura de dos de los presuntos responsables que se escondían entre los matorrales. Ambos con antecedentes judiciales.

