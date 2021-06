Polémica en Cali: profesor dedicó clase de séptimo grado para apoyar paro nacional

Polémica en un colegio público de Cali tras la denuncia de un padre de familia que denunció que un profesor de bachillerato dedicó una clase de séptimo grado para apoyar el paro nacional.

Sucedió en medio de una catedra virtual de arte y cultura del colegio La Merced. Jhon Freddy González dijo que su hijo de 12 años había ingresado al aula, entusiasmado, pero se llevó una sorpresa.

"Mi hijo me dijo, papá, el profesor lleva más de 10 minutos hablando del paro nacional, pero no ha empezado con la clase. Yo me acerqué y efectivamente observé que el docente estaba haciendo alarde de los logros de la protesta", narró González.

Con el pasar de los minutos el profesor se extendió hablando del paro nacional dejando claro, en su discurso, y "tratando" de justificar la violencia como método de protesta, denunció González.

"Repito, nada justifica la violencia, nada, pero hay factores sociales que explican por qué la gente se vuelve violenta", narra el video que el mismo padre de familia grabó. En las imágenes se ve que el material didáctico que utiliza el docente, dice: a parar para avanzar.

González, de inmediato, interrumpió la cátedra virtual para dar a conocer su molestia ante el profesor. Minutos después, dijo González, el maestro tomó represalias y expulsó de la clase a su hijo y además, lo bloqueó .

#Video ¡Polémica en un colegio público de Cali! Un padre de familia denuncia que un profesor dedicó una clase virtual de arte, de séptimo grado, para apoyar el paro nacional. El hombre indignado, grabó la cátedra. En ella irrumpe en el aula y reclama al docente. #VocesySonidos pic.twitter.com/S17WwjNRjh — BLU Pacífico (@BLUPacifico) June 25, 2021

BLU Radio habló Jhon Freddy González, padre de familia indignado, y explicó el por qué de su molestia.

"A mí me molesta que un docente utilice su aula de clase como plataforma para hacer populismo para manifestar su sesgo político y para influir en los muchachos y direccionarlos a indignaciones que no corresponden", aseveró.

La polémica ya ascendió a la Secretaria de Educación de Cali. Desde esa dependencia distrital se anunció una investigación.

Ante la polémica por presunto caso de adoctrinamiento en medio de una clase virtual de un colegio público de Cali, @darwinlenis, secretario de @Educacion_Cali anunció una investigación. https://t.co/2kTDbQteBG #VocesySonidos pic.twitter.com/A2oDx6DhIJ — BLU Pacífico (@BLUPacifico) June 25, 2021