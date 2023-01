Presidente del Concejo Distrital de Buenaventura denuncia amenazas contra su vida

Con reporte ante las autoridades competentes, el presidente del Concejo distrital de Buenaventura , Nilson García Valencia, denunció que tanto él como su familia están recibiendo intimidaciones contra su vida.

“Las amenazas han venido siendo constantes, este servidor ha sido objeto de llamadas amenazantes por el trabajo como líder social y concejal, es por ello que, hemos realizado todo el protocolo de denuncias”, enfatizó el concejal Nilson García Valencia.

El presidente de la Corporación edilicia dijo que ya realizó los reportes ante la Fiscalía, Personería y la Unidad Nacional de Protección.

El concejal envió un mensaje enfático a toda la población, en particular a quienes están empeñados en reducir sus condiciones laborales y de aporte a la ciudadanía: “A esas personas inescrupulosas que quieren amedrentar y no dejar hacer nuestro trabajo, que Buenaventura requiere una articulación y no que nos estemos amenazando entre nosotros, en nuestro territorio”, dijo el presidente del Concejo.

El concejal Nilson García, hoy presidente del Concejo dijo que los detalles de las amenazas y lo que se ha logrado avanzar en el tema son materia de investigación de las autoridades competentes y para no entorpecer el desarrollo de la misma no se entregan mayores detalles, sin embargo, deja claro que espera que pueda solucionarse pronto esta situación que manifiesta tiene hoy reducida su movilidad en más de un 90%.

