Se suspende la venta de la boletería de los eventos de La Carpa 50 en Cali

La venta de las boletas de los conciertos programados entre el 25 y el 30 diciembre de 2020 en La Carpa 50, ubicada en el barrio El Lido, al sur de Cali, quedaron suspendidas por 20 días, según lo informó el empresario Carlos Paz.

El empresario también agregó que el dinero de las entradas, que fue recolectado hasta la fecha, será regresado a los clientes. La devolución se realizará en las instalaciones de misma carpa.

Sin embargo, Paz dejó claro que continuará la promoción de los conciertos, sin venta de boletería, hasta que la Alcaldía de Cali, defina, en dos semanas, si se pueden o no realizar los eventos programados.

El empresario de La Carpa 50, Carlos Paz, dejó claro que continuará la promoción de los conciertos, sin venta de boletería, hasta que la Alcaldía de Cali, defina en 20 días, si se pueden o no realizar los eventos programados. #VocesySonidos. — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 27, 2020

La lista de artistas nacionales e internacionales para cada evento la integraban La Habana de Primera, Luisito Carrión, Hermanos Lebrón, Ray Sepúlveda, El Binomio de Oro, entre otros.

No obstante, el director de Planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras, reveló en BLU Radio que La Carpa 50 no cuenta con el permiso de uso de suelo, por lo tanto, no podía realizar ese tipo de eventos masivos.