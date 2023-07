“Si Gobierno habla de paz total que lo demuestre y haga respetar la vida”: líderes comunidades Awá

Luego de cuatro días de diálogos entre delegados de la gobernación de Nariño, la Defensoría del Pueblo regional Pacífico y la alcaldía de Ricaurte, autoridades indígenas de la comunidad Awá de por lo menos ocho resguardos hicieron una invitación al presidente de la República, Gustavo Petro , para que llegue a la zona de Altaquer y conozca la situación de violencia que se vive en este territorio; que en menos de un mes ha cobrado la vida de tres comuneros y al menos dos más han salido heridos.

"Si el Gobierno nacional habla de la paz total que lo demuestre y que garantice la seguridad y haga respetar la vida de las comunidades Awá”, afirmó Doris Puchana, gobernadora del resguardo Chagüi-Chimbuza

Asimismo, indicaron que no levantarán el bloqueo de la carretera entre Pasto y Tumaco, hasta tanto el alto Gobierno no atienda sus peticiones y que los grupos armados ilegales no salgan de sus territorios.

"Este bloqueo va a continuar por el tiempo que sea necesario y anunciamos que desde el día lunes 10 de julio no se va a permitir el paso de ninguna persona, ni a pie ni en carro", destacó Puchana, quien le pidió a las empresas de transportes que no despachen ningún bus porque no los van a dejar pasar.

La líder indígena manifestó que, así como todo el Gobierno se fue atender lo que están pasando en Buenaventura, también es importante visibilizar la cruda situación de orden publico en esta zona del país, como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que llegaron a la zona del piedemonte costero nariñense a disputar el dominio territorial; sin importar la vida de las comunidades.

"El Gobierno Nacional habla de la paz total pero aquí es una guerra total y solo esperamos que el presidente Petro venga a dar la cara y decir a que se compromete con esta región y no que mande delegados que solo llegan a mentir y prometer cosas que, después, el estado colombiano jamás cumple", señaló la gobernadora indígena.

Julio Cesar López, integrante de la guardia indígena, fue más allá y exigió a los grupos armados ilegales que no sigan matando a su comunidad porque ellos son solo indígenas que no tienen cómo defenderse. Y solicitó que se retiren de sus resguardos, por considerar que sus usos y costumbres están seriamente amenazados por la guerra entre estructuras armas ilegales.

“Queremos que los fusiles se conviertan en bastones de mando y que no sigan matando inocentes”, refirió López.

"El Gobierno y los grupos armados han hablado de que tienen voluntad de paz, pero la verdad es que en esta zona no se manifiestan, si la tienen o no, y no estamos seguros si van a seguir perturbando la tranquilidad de las comunidades como ocurrió en el resguardo el Palmar, en donde fue asesinado un líder indígena y tres más lograron huir antes que los mataran", agregó este miembro de la guardia.

"Nuestra petición es clara y directa: no queremos más muertos en nuestros resguardos, no queremos más desplazamientos ni confinamientos ni reclutamientos a la fuerza. Aquí lo que estamos pidiendo es que nos dejen vivir en paz y que el estado colombiano haga presencia integral y no solo militar, porque eso aumenta la guerra en la zona", expresó otro líder indígena, quien pidió el anonimato por temor a las represarías.

Los comuneros dijeron que es urgente que se pacte un cese multilateral de fuego y hostilidades que permita que las comunidades en desplazamiento regresen a sus resguardos. Y que el ELN y las disidencias de las Farc, tanto de la Segunda Marquetalia como el frente 30 del Estado Mayor Central (EMC) dejen que se haga un desminado humanitario; porque en menos de un mes dos indígenas han caído en campos minados.

A esto se suma la petición de que se deje de intimidar a la comunidad a través de comunicados amenazantes y que haya una libre movilidad en los territorios, porque desde que aumentó la confrontación armada la comunidad tiene que resguardarse en sus casas para evitar ser blanco de las balas perdidas.

Salir a las labores de la agricultura y de pesca están prohibidas por temor a caer en los campos minados o quedar atrapados en medio de los combates, según señaló un portavoz indígena, quien indicó que el estado colombiano los tiene abandonados y esto ha sido aprovechado por grupos insurgentes para llegar a imponer, a través de las armas, todo lo que se les ocurra.

