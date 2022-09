Sobrecostos hasta del 1000 % encontró la Contraloría en contra de Emcali y Unión Temporal AMI

Al final de una audiencia pública, donde se recibieron denuncias sobre posibles hechos de corrupción en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) , el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, solicitó la terminación del contrato con la Unión Temporal AMI por $215.000 millones.

Cerca de 30 funcionarios de elección de popular entre senadores, concejales y diputados establecieron denuncias ante la entidad nacional por los presuntos sobrecostos en la compra de insumos de trabajo.

El contralor dijo que, en ese contrato se evidenciaron sobrecostos por más de 1000% en algunos ítems. Además, Hernán Rodríguez explicó que la Contraloría no encontró justificación para que los televisores y sillas tuvieran un valor tan elevado en dicho documento.

"He ordenado la cancelación de este contrato entre la Unión Temporal AMI 2022 y Emcali, al igual que la misma orden de la Procuraduría. A pesar de que no se alcanzaron a girar recursos, es importante resaltar que se tiene que adelantar la investigación, gracias a que se generaron el pago de valores como el de las pólizas de este contrato. No hallamos motivos suficiente que justifiquen la adquisición de equipos de oficina a precios tan elevados, por lo que estaríamos hablando de entre un 350 % y 1000 % de sobrecostos en relación al precio de estos productos en el mercado", señaló el contralor Rodríguez.

El contralor general anunció la apertura de tres indagaciones preliminares por contratos en Emcali que suman mas de $100.000 millones, en los que habrían presuntos sobrecostos. Rodriguez explicó que son contratos para temas de infraestructura de energía, pero no reveló mas detalles para no ser recusado.

