Ya no hay camas UCI disponibles en el Valle del Cauca: gobernadora

Ante el alarmante aumento de contagios de COVID-19 en el Valle del Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán advirtió este martes que el departamento ya no cuenta con disponibilidad de camas UCI.​

“Hay casos en los que a los médicos les ha tocado intubar o hacer todo el procedimiento en las unidades de urgencias, que no es lo mejor ni lo más recomendable. Estamos en una situación complicada, sin embargo, seguimos luchando”, dijo la gobernadora Roldán. ​

Las cifras de contagiados de coronavirus no son alentadoras en el Valle del Cauca con un promedio diario entre 1.500 y 1.800 casos positivos. Según la gobernadora, el aumento de contagios está relacionado con las movilizaciones que en el departamento se adelantan desde el pasado 28 de abril.​

Se espera que el Gobierno Nacional envié más equipos para ampliar los servicios.

“Seguimos luchando para que esta situación disminuya y esperamos que en el transcurso de esta semana comencemos a bajar”, aseguró la Gobernadora Roldán.