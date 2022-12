Alcaldía no aprobó prima de Navidad para taxistas en Bucaramanga

Carmelo Guerrero, líder de los taxistas, aseguró que la prima de navidad debe ser por decreto y este no fue firmado por el alcalde Rodolfo Hernández.





Señaló además que para el 2017 el gremio de los taxistas no solicitara aumento en la carrera mínima en Bucaramanga.





“Esta debe ser costando igual, cinco mil pesos, porque el transporte pirata es una competencia ilegal que no está siendo controlada por las autoridades”, señaló Carmelo Guerrero líder de los taxistas.





Sin embargo, pese a esta determinación, algunos ciudadanos han denunciado que los taxistas les han cobrado la prima de Navidad.





El secretario del Interior de Bucaramanga, Ignacio Pérez, manifestó que la prima debe ser voluntaria por parte del usuario y no impuesta por el conductor.





