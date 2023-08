Ante la Fiscalía denunciarán a personas que entregaron aval falso a la Gobernación de Santander

Manuel Correa, presidente del Partido Gente en Movimiento explicó que luego de que se conociera que el candidato a la gobernación de Santander Quintín Herrera renunció a su aspiración electoral debido a un aval falso que recibió de personas que se habrían hecho pasar por integrantes de esa colectividad, los abogados del partido se encuentran evaluando contra quién van a colocar las denuncias en la Fiscalía, ya que, según Herrera, habría sido asaltado en su buena fe.

“Estamos evaluando con los abogados, con el secretario general la denuncia que pensamos instaurar en la Fiscalía General de la Nación, pero hemos querido ahondar más en el tema, cuáles son los nombres y las personas que ha señalado el supuesto candidato con las cuales actuó de buena fe, esto para poder determinar hacia quién podemos dirigir las respectivas denuncias, derivado que nosotros, en mi caso personal como Presidente del partido no he hecho presencia personal en Santander”, dijo Manuel Correa.

Quintín Herrera, quien es un reconocido médico en Santander, explicó que hizo todo el procedimiento para obtener el aval, sin embargo, al darse cuenta que hubo un grave error decidió renunciar a su aspiración a la Gobernación de Santander, aunque aclaró que un asesor de su campaña realizó los contactos con el partido Gente en Movimiento en Bogotá.

“Eso es lo que estamos investigando, no sabemos qué fue lo que pasó. Nosotros cumplimos todos los trámites del partido. Tal vez fuimos engañados de buena fe en la obtención del aval de Gente en Movimiento”, afirmó el ex candidato a la Gobernación de Santander.

“El supuesto candidato me describió algunas personas que claramente no conocemos, que no sabemos quiénes son y por eso queremos primero determinar quiénes son, cuál ha sido el proceso para determinar cuáles son las acciones respectivas y así colocar la respectiva denuncia en la Fiscalía General de la Nación”, agregó Correra.

