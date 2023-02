Aplauden a hincha que narró partido Bucaramanga vs. Nacional a persona con discapacidad visual

Este domingo se disputó en el estadio Alfonso López de Bucaramanga el partido de fútbol entre el equipo local y el Nacional, un encuentro que terminó en empate e hizo vibrar a la afición con los goles de los dos clubes.

Esa emoción de los hinchas fue para todos, especialmente para Jhon Mario Duarte y Juan David Pérez, dos personas con discapacidad visual, quienes disfrutaron del partido gracias a la colaboración del hincha Jhon Fernando Ramos.

Este hincha del Atlético Bucaramanga, según se pudo observar en un video, minutos antes aprendió sobre cómo narrarle un partido a una persona con discapacidad visual y ya en el encuentro deportivo se le midió al reto.

Publicidad



“Yo quiero entender un poco cómo hacen las personas con discapacidad visual para entender el fútbol en vivo y en directo”, comentó el hincha.

El otro hincha, con discapacidad visual, le explicó el paso a paso de lo que debe realizar para narrarle correctamente el partido.

Publicidad



“El usuario ciego se hace un escalón más abajo, en este caso Jhon Mario, igual que yo, y con las manos le indica donde queda el arco y demás”, agregó.

En el estadio Alfonso López existe una tribuna que es gratuita para personas con cualquier tipo de discapacidad.

“Todo lo vamos a entender, por ejemplo, un tiro de esquina se hace por acá, que tiró y cabeceó”

“Es muy sencillo tratar con una persona con discapacidad, no podemos seguirle colocando barreras, se puede interactuar entre ciego y no ciego común y corriente”, pidió Jhon Mario Duarte, una de las personas con discapacidad visual que disfrutó del partido Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional.