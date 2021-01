¡Basta ya! Otra joven de Santander denuncia que fue brutalmente golpeada por su exnovio

Este viernes se conoció otro terrible caso de agresión contra una joven de Floridablanca, Santander, quien quedó con el rostro destrozado tras ser golpeada por su expareja sentimental.

Se trata de la Joven María Alejandra Hernández, de 24 años, quien denunció en su cuenta de Instagram, que fue vilmente atacada mientras tenía una conversación con su exnovio en Floridablanca.

“Fui a la casa de mi exnovio con el propósito de hablar, dejo claro que el plan fue propuesto por él. En la mañana se levantó de forma molesta a discutir conmigo. Me empujó contra el baño para después hacerme caer en la tina donde recibí un fuerte golpe, posterior a esto comenzó a golpearme en la cara sin intención de detenerse, no me permitía irme y me tenía acorralada”, contó.

Y agregó: “ este ser humano tuvo la indecencia hasta de escupirme en la cara”.

En diálogo con Blu Radio, la joven sostuvo que la denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía y está a la espera de una valoración en Medicina Legal.

“No debemos tener miedo a hacer una denuncia, no tenga miedo a correr por su vida, tratemos de cuidarnos entre todas e identificar los problemas que pueden llevar a una agresión”, agregó la joven.

A través de Twitter, el gobernador de Santander rechazó el hecho e indicó que la joven recibirá el acompañamiento por parte de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género.