Canal TRO se defendió de acusaciones por supuesto favoritismo por campañas políticas en Bucaramanga

A través de un comunicado a la opinión pública, el Canal TRO, en cabeza su gerente, Amanda Jaimes Mendoza, se refirió al polémico debate con los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga , pues, según denunciaron algunos de los aspirantes, todo se hizo para favorecer a Jaime Andrés Beltrán, quien tuvo más visibilidad a pesar de no haber asistido.

La polémica se desató apenas inició el debate, cuando el candidato Jaime Andrés Beltrán, en un video, se excusó por no asistir al encuentro con los demás aspirantes.

“La contienda electoral se tornó una guerra sin piedad contra mi persona, con mentiras, publicidad negra y engaños al electorado. Lastimosamente no vemos garantías para debatir con personas que dicen una cosa y hacen otra completamente diferente. Debatimos con ideas y propuestas, lamento no poder asistir, pero de manera sistemática sabemos que los demás candidatos se están uniendo para atacarme”, dijo el candidato Jaime Andrés Beltrán, quien no asistió al encuentro.

Tras emitirse el mensaje, los candidatos que asistieron al debate se molestaron y cuestionaron las excusas transmitidas.

“Es un rechazo público que el Canal TRO le esté dando publicidad a un ausente que no viene por miedo, que no viene a enfrentarse con propuestas”, dijo Ludwing Mantilla, uno de los aspirantes.

El candidato Horacio José Serpa no se quedó callado y utilizando sus redes sociales presentó su inconformismo: “El pastor no va al debate, informan que mandó una carta, pero presentan un vídeo largo en donde de manera grotesca ataca y falta al respeto a los candidatos que le cumplimos a los bumangueses", indicó.

“Bumangueses, las mafias permearon al @CanalTRO y manejan a su antojo la institucionalidad del canal público regional. Es una vergüenza lo que pasó. Sin duda, el TRO debe muchas explicaciones a los ciudadanos”, dijo el candidato Serpa.

Además, la candidata Consuelo Ordóñez agregó: “Ante la situación bochornosa que se vivió en el Canal TRO, donde fue evidente la parcialidad del Canal a favor de un candidato y la molestia general de los demás, que no nos permitió presentar nuestras propuestas, lo invito Jaime Andrés (Beltrán) a que hagamos un debate sobre las ideas usted y yo; ponga el lugar, la hora y las condiciones que usted quiera y yo voy”.

“Esto es una jugadita, de poner un comercial en medio de un debate que tiene que ser informativo, en lugar de venir a darle la cara a la gente. Estas son las jugadas con la que los clanes se reencauchan en Santander y estas son las jugadas que el canal permite en contra de la democracia”, manifestó Carlos Parra, también candidato.

Pues ante el sinnúmero de comentarios contra el Canal, la gerente emitió un comunicado en el que expresa que ante el inconformismo expresado por algunos de los candidatos a la pauta emitida durante el debate, aclaran que "realizar una producción de esta índole demanda un despliegue técnico, tecnológico y periodístico que se soporta con recursos propios generados a través de pauta publicitaria que, como entidad Industrial y Comercial del Estado, está en la capacidad de ofrecer de acuerdo con la resolución 0332 de 2023 del Consejo Nacional Electoral – CNE".

De acuerdo con lo anterior, continúa el canal, todos los candidatos tenían el derecho de acceder al espacio publicitario. Por eso, "frente al hecho concreto de emisión de un video de uno de los dos candidatos ausentes mediante el cual se excusa por su no participación en el debate, se aclara que esta fue la forma del candidato de explicar su inasistencia", por lo que, además, el Canal TRO reiteró "su compromiso con la pluralidad e imparcialidad y ratifica que no tiene ninguna intención de favorecer una campaña política".

Por último, la gerente del Canal TRO pidió respeto y tolerancia en tiempos donde la polarización ha conducido a la región y al país a actos de violencia.

