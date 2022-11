Libres capturados por escándalo del "carrusel de créditos" en el Idesan en Santander

Luego de tres días de audiencias judiciales un juez ordenó la libertad del exgerente del Idesan , Gilberto Mendoza, y otras cuatro personas investigadas por la Fiscalía por presuntas irregularidades en la aprobación de créditos por $3.800 millones a una empresa constructora que estafó a más de 1.000 familias en Santander.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el Idesan habría entregado la millonaria suma a la constructora Proyectos y Construcciones SAS (Procosan), con el fin de financiar cinco proyectos de viviendas de interés social como: Bosques de Carrizal, Juan David I y Juan David II en Floridablanca; Ciudad Jardín y Ciudadela Rosales en Girón, los cuales no cumplían con las licencias de construcción, registro enajenador, permiso de venta, entre otros requerimientos legales.

"Por consecuencia, 1.454 familias se vieron afectadas, ya que las urbanizaciones no fueron finalizadas y entregadas. Lo que tuvo una pérdida económica de alrededor de los $32.000 millones", señaló la Fiscalía General de la Nación

El abogado Daniel Caicedo, apoderado de Hermes Rico, asesor jurídico del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, afirmó a BLU Radio que el juez no aceptó la medida de aseguramiento en centro carcelario que había solicitado la fiscal del caso.

"Los acusados no aceptaron los cargos. El juez no impuso la medida de aseguramiento y ahora quedan en libertad, pero no podrán salir del país y se deberán presentar ante la justicia cuando sean requeridos dentro del proceso judicial que se adelanta en su contra", manifestó el abogado Caicedo.

El exgerente del Idesan , Gilberto Mendoza, Hermes Rico, Jorge Enrique Martínez, Shirley Castro Rojas y Claudia Esperanza Hernández Buitrago, no aceptaron los delitos de concierto para delinquir y urbanización ilegal agravada.

Comunicado de la Fiscalía:

