Capturan a venezolano que grabó videos amenazando a delincuentes en Bucaramanga

Un mes después de la publicación en redes sociales de dos videos en los que un hombre amenazaba a delincuentes de tres barrios de Bucaramanga , en un operativo entre la Policía y la Fiscalía en el municipio de Soacha, Cundinamarca, las autoridades capturaron a Brayan Alejandro Javier Uranga Peña, de 37 años, alias ‘Brayan’, uno de los dos autores de los videos.

Según la Policía, alias ‘Brayan’ había escapado de Bucaramanga, luego de los intensos operativos que desde el 7 de marzo emprendieron las autoridades para lograr su captura y la de alias ‘Felipe’ el hombre señalado de ayudar a alias ‘Brayan‘ de grabar los videos amenazantes.

En uno de los videos el hombre capturado dice: lo siguiente:

“Este comunicado lo estamos haciendo hoy lunes 6 de marzo de 2023, hora 2:00 de la tarde. Ya saben que no estamos jugando, ya ustedes saben de quienes estamos hablando, no tengo la necesidad de repetirles nada. Ya saben que, en Luz de Salvación, Punta Paraíso y Dangond, no queremos nada de vendedores de drogas, ladrones que incomoden a los vecinos, ni violadores”, dice el hombre que tiene acento venezolano.

Publicidad

En el primer video que se conoció, de 40 segundos, alias ‘Brayan’ lanzaba frases intimidantes , mientras sacaba los proyectiles de una pistola que sostiene durante toda la grabación.

El capturado será trasladado a Bucaramanga donde se lleva el proceso investigativo, mientras que la Policía sigue tras la pista de alias ‘Felipe’ el venezolano también identificado y responsable de la grabación de los dos videos amenazantes.

Le puede interesar: