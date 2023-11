Capturaron a concejal de El Socorro, Santander, en medio de una riña durante las ferias locales

El Concejal del municipio de El Socorro, en Santander, Anderson Pico Girón fue capturado por la Policía luego de que protagonizara una riña con otra persona, al parecer, armada, en medio de las Ferias locales, persona a la que le pegó por un altercado y unos insultos entre ambos. Luego de los hechos las versiones de los implicados en los hechos se contradicen, aunque la víctima denunció al concejal por lesiones personales.

“Yo estaba compartiendo con unos amigos en la exposición y un muchacho que estaba con el concejal empezó a tratarme mal, como que oiga bobo, palabras así en su jartera, pues lo yo ignoraba mientras hablaba ahí con el muchacho cuando sentí que me pegó una cachetada, volteé y era el concejal, yo le dije que porqué me agredía, que no me ignorara, bueno”, dijo Brayan González, uno de los implicados en la riña.

#Video Este es el momento cuando la Policía captura al concejal de El Socorro, Anderson Pico, por pegarle puños a un ciudadano en medio de un evento que se realizaba en las ferias y fiestas del municipio. Brayan González denunció al concejal por lesiones personales #VocesySonidos pic.twitter.com/E8Vsb8tFgJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 20, 2023

Por su parte, el concejal del municipio de El Socorro, reelecto para los próximos cuatros años, explicó a través de un video públicamente lo que según él ocurrió, aclarando que pidió los videos de seguridad del evento para que las autoridades revisen y todos los ciudadanos conozcan con certeza lo que pasó.

“Yo fui a compartir con mi mamá, con mis familiares, con mis tíos, con mi mujer estábamos compartiendo ahí en el interior del coliseo, ya eran como la una de la mañana y mi familia se retiró y me quedé con unos amigos y uno de ellos tenía una discusión con el muchacho Brayan y empezaron a alegar y yo los intenté separar y una persona me apuntó con el arma, mis amigos intervinieron y disparó al piso, ahí llegó Brayan y yo actué en legítima defensa”, dijo el concejal Pico Girón.

Los hechos fueron denunciados por las partes implicadas, tanto el concejal colocó una demanda en la Fiscalía como el joven que resultó agredido y en ese sentido los hechos son materia de investigación.

