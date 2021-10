Demandan a contratista que dejó abandonadas obras en 19 colegios de Santander por millonaria deuda

Una deuda que alcanza los $4.300 millones es la que GMP Ingenieros SAS tiene con 13 empresas santandereanas que fueron contratadas para la prestación de diferentes servicios en los proyectos que tenía a cargo en Santander de construcción y mejoramiento de colegios, proyectos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación.

Dos de las 13 empresas afectadas son Eccon Ingeniería SAS y G4P SAS, su representante el ingeniero Guillermo García, denunció que, de las obras en dos colegios en Cimitarra y Málaga, la empresa GMP Ingenieros les quedó debiendo $625 millones.

“La deuda con estas 13 empresas, incluyendo las dos que represento, asciende a $4.300 millones. Hacia el mes de abril la contratista GMP desapareció, nadie sabe nada, les hemos escrito correos y no contestan, no sabemos que hacer”, manifestó García.

Indicó que en varias oportunidades han hecho reclamaciones a la Gobernación de Santander y al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, del Ministerio de Educación, pero no han tenido respaldo.

“Nos desconocen totalmente, nos tienen en total abandono, ellos dicen que a nosotros no nos conocen y no dan una salida a la deuda. Sabemos que hay dineros retenidos en garantía de ese contratista, pero a nosotros no nos llaman para reconocer la deuda”, anotó.

Advirtió que no recibir los pagos, no permitirán el avance de las obras.

Publicidad

“La posición de todos los contratistas es que no permitiremos darle continuidad a los proyectos hasta que se nos pague lo que nos deben”, puntualizó.

Las empresas afectadas son de construcción, vigilancia, proveedores de materiales, de procesos de selección de personal y dotaciones.