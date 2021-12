En Bucaramanga también hay demoras en la entrega de citas en la oficina de pasaportes

Desesperadas se encuentran las personas que desde hace un mes están buscando una cita para sacar el pasaporte en la oficina de Bucaramanga.

Los afectados afirmaron a BLU Radio que la plataforma digital de la Gobernación de Santander presenta fallas de forma constante.

"Yo pague las estampillas para el pasaporte que necesito con urgencia y ahora no me aparece en el sistema. Voy a la oficina para que me solucionen el problema y no tengo respuesta alguna por los funcionarios", manifestó una de las afectadas.

“Es un completo caos, toca sacar una cita por Internet y la página no sirve, llevó una semana buscando la cita", señaló Pedro Antonio Abril.

Sobre las demoras para sacar cita y entrega de pasaportes en Bucaramanga la Gobernación de Santander por el momento no se ha pronunciado.

Cabe recordar que desde el 27 de agosto, comenzó a funcionar la nueva plataforma digital para sacar el pasaporte en Bucaramanga tras denuncias desde hace varios años de posibles irregularidades en el sistema de asignación de citas en la oficina de la Gobernación de Santander.

La Gobernación también había informado que las personas que solicitaron el documento para poder salir del país en los meses de abril y mayo podrían perder el trámite y el dinero si no reclaman el pasaporte en noviembre.

En Santander habían más de 3.000 pasaportes que podría ser devueltos a la Cancillería porque no los habían reclamado.