En polémica terminó accidentado debate de candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga en Canal TRO

Hay polémica en Bucaramanga tras un accidentado debate organizado por el Canal TRO, que terminó en cuestionamientos por parte de los candidatos a la Alcaldía de esta ciudad.

La polémica se desató apenas inició el debate, cuando el candidato Jaime Andrés Beltrán, en un video, se excusó por no asistir al encuentro con los demás aspirantes.

“La contienda electoral se tornó una guerra sin piedad contra mi persona, con mentiras, publicidad negra y engaños al electorado. Lastimosamente no vemos garantías para debatir con personas que dicen una cosa y hacen otra completamente diferente. Debatimos con ideas y propuestas, lamento no poder asistir, pero de manera sistemática sabemos que los demás candidatos se están uniendo para atacarme”, dijo el candidato Jaime Andrés Beltrán, quien no asistió al encuentro.

Tras emitirse el mensaje, los candidatos que asistieron al debate se molestaron y cuestionaron las excusas transmitidas.

“Es un rechazo público que el Canal TRO le esté dando publicidad a un ausente que no viene por miedo, que no viene a enfrentarse con propuestas”, dijo Ludwing Mantilla, uno de los aspirantes.

“Considero una falta de respeto con la ciudadanía que un candidato no quiera, por razones inaceptables, presentarse al debate”, señaló Consuelo Ordóñez, aspirante.

“Se ve tendenciosa la posición de Jaime Andrés y la del canal, yo debo decir es que Jaime lo que está haciendo es perder”, dijo Carlos Sotomonte.

“Me parece que lo que la ciudad necesita es liderazgo, un alcalde que tome decisiones, yo creo que los ciudadanos merecen respeto, me parece grave que el pastor evangélico no se aparezca por acá”, indicó Horacio José Serpa .

La pequeña historia del vergonzoso y supuesto debate a la Alcaldía de Bucaramanga organizado por el @CanalTRO:



1️⃣ El pastor no va al debate, informan que mandó una carta pero presentan un vídeo largo en donde de manera grotesca ataca y falta al respeto a los candidatos que le… pic.twitter.com/FJr3kk4rDU — Horacio José Serpa (@HoracioJSerpa) October 24, 2023

“Esto es una jugadita, de poner un comercial en medio de un debate que tiene que ser informativo, en lugar de venir a darle la cara a la gente. Estas son las jugadas con la que los clanes se reencauchan en Santander y estas son las jugadas que el canal permite en contra de la democracia”, manifestó Carlos Parra, candidato.

El debate fue subiendo de tono y algunos candidatos decidieron abandonar el set porque consideraron, según sus opiniones, que no había garantías.

El @CanalTRO se vendio a MINESA y a los intereses de la MEGAMINERIA y la destrucción del Paramo de Santurban y el envenenamiento del agua de #Bucaramanga por parte del candidato de los clanes, la politiqueria y la corrupcion el Pastor Beltran... pic.twitter.com/cDd6mvhGWd — JorgeFigueroaClausen (@figuerjoda) October 24, 2023

El Canal TRO emitió un comunicado donde señala que tras los hechos presentados en el debate con los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga "no tiene ninguna intención de favorecer a una campaña política".

Este es el comunicado del TRO:

A las redes sociales se trasladó la polémica, donde algunos candidatos persisten en señalar que se presentaron irregularidades en el formato del debate.