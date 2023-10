“No tenemos vínculo con los Aguilar”: Jaime Andrés Beltrán, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga

Jaime Andrés Beltrán, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga le salió al paso a las versiones sobre sus alianzas políticas de cara a las próximas elecciones que se celebrarán el domingo 29 de octubre.

El candidato, en conversación con Mañanas Blu, aseguró que no tiene vínculos políticos con los Aguilar, reconocida familia política del departamento de Santander, habló sobre su no asistencia al último debate que estaba programado para ayer y el pulso electoral en esta zona del país.

“Lamentablemente de los trece debates que han existido, he ido a once debates de los cuales he debatido mis propuestas, he hablado de lo que quiero. Pero hace 15 días lo manifesté a través de un video, lo dije públicamente que no volvíamos a los debates porque se está volviendo un escenario hostil donde los once se dedicaban a ir a atacar a Jaime Andrés, a hablar contra Jaime Andrés, a señalar de manera sin fundamentos y sin bases, haciendo aseveraciones que no correspondían”, respondió.

Al ser cuestionado sobre sus eventuales vínculos con la familia Aguilar o Villamizar, afirmó que no tienen vínculo alguno.

“No tenemos ningún vínculo, ninguna participación y ellos no tienen ninguna injerencia. Y lo digo de manera puntual. Es curioso que digan que Jaime Andrés no apoya a alguien que lo está atacando, que lo está señalando. Es imposible que a uno lo apoye a alguien que sistemáticamente lo viene atacando en las últimas semanas”, defendió.

El candidato reiteró en la necesidad de tomar medidas urgentes en la migración, “el 13% de los delitos que suceden en Bucaramanga son por personas migrantes. Y eso lo hemos dicho, no solamente en este medio, lo hemos dicho en los debates, lo hemos manifestado. Necesitamos acciones que nos permitan mejorar la situación que están viviendo los bumangueses, y los bumangueses están viviendo una situación de desgobierno”, finalizó.

Escuche aquí la entrevista completa: