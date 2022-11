En Santander: alcaldes reclaman ayuda al Gobierno por estragos de la ola invernal

Los alcaldes del sur de Santander: Guanentá, Vélez y Comunera, que reúnen a más de 30 municipios, lanzaron un S.O.S y le pidieron al presidente Gustavo Petro ayuda, pues más de 100.000 campesinos están incomunicados por las intensas lluvias que han provocado decenas de derrumbes de tierra.

“Nuestros campesinos todos los días sufren por pérdidas de sus cosechas y porque lo que les queda de sus productos no lo han podido sacar a venderlo, no pueden llegar a las diferentes ciudades. Ahora mismo mi municipio Guavatá, Santander está incomunicado, es la capital de la guayaba, del Santo Cristo y no tenemos cómo sacar ese producto en la provincia de Vélez”, manifestó Angélica Quitian alcaldesa de Guavatá, Santander.

Las cosechas literalmente se están perdiendo en las fincas campesinas porque no hay vías para llevarlas a los mercados de Bucaramanga, Tunja y Bogotá.

“En la última semana la calzada Puente Nacional, Guavatá quedó destruida, hacia Jesús María que es otro municipio se vino un volcán de tierra y la vía quedó colapsada, entonces estamos completamente incomunicados, lo cual es una problemática muy grande porque la ola invernal nos está dejando sin trabajo y, aparte de eso, nuestras cosechas se están perdiendo”, aseguró Yudi Paola Pineda, presidente de la Junta Directiva de FedeVeleños.

La crisis que están viviendo los municipios del sur de Santander es tan grave que la alcaldesa de Guavatá no encontró otra salida que recrearle coloquialmente al presidente Gustavo Petro la realidad que están viviendo sus campesinos: “Querido presidente con todo el respeto, generalmente no uso este tipo de lenguaje, pero nuestros campesinos, en nuestro país están comiendo literalmente mierda y nosotros los Alcaldes no tenemos recursos para afrontar esa situación”.

Video suministrado por Fedeveleños:

