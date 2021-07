Enfermero de Bucaramanga que estuvo en UCI por COVID no faltó a su juramento de salvar vidas

Trabajar en el sistema de salud en medio de una pandemia sacó el lado más resistente y bondadoso del auxiliar de enfermería Guillermo Contreras, quien es una voz de aliento para los pacientes en medio de sus dolencias.

Trasladar en ambulancia a los pacientes y auxiliares ante una emergencia, es el papel que cumple desde hace 21 años en el Hospital Universitario de Santander.

“Se siente uno intranquilo se siente pues como que ya la vida se le va a ir y pues siente uno que está en manos de Dios primero que todo y de los médicos que lo están tratando”, contó Guillermo Contreras Becerra, auxiliar de enfermería que sobrevivió al COVID-19.

Trabajando, Guillermo contrajo el covid-19 que menos de una semana invadió sus pulmones. Respirar se le dificultaba y cada inhalación era espesa y desesperanzadora.

En la unidad de cuidados intensivos del hospital fue atendido por sus propios compañeros.

“Los médicos con uno fueron muy realistas y dijeron la verdad que, si no mejoraba ni respiración ni saturación de oxígeno, me tenían que entubar y pues uno se pone a pensar que si lo entuban es muy difícil que salga”, dijo Guillermo.

Milagrosamente, en siete días, Guillermo salió de la UCI, volvió a la vida y en dos meses regresó al hospital para cumplir con su juramento ético de salvar vidas.

“Esa fue la profesión que uno escogió y hasta el momento creo que lo he hecho bien y he conseguido para darle estudio a mis hijos, para comprar mis cosas, para salir adelante, no tengo sino agradecimiento con el hospital”, señaló.

La valentía de Guillermo, en medio de la tragedia que vive Santander por la muerte de más de 30 trabajadores de la salud por el virus, enorgullece a las directivas del hospital.

“A pesar de la experiencia, rápidamente regresó a trabajar y hoy continúa aquí ayudándonos y apoyándonos y atendiendo pacientes que tienen COVID, entonces es una de las experiencias para resaltar aquí en la institución”, manifestó Maridela Márquez, subgerente de servicios de enfermería del Hospital Universitario de Santander.

Un papá ejemplar, organizado y apasionado por el servicio, así es Guillermo, quien, sin miedo, pero guardando respeto por el coronavirus sigue demostrando que los héroes de la pandemia están en las clínicas y hospitales.

