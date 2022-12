Familiares de exalcalde de Charalá piden al ELN que se sume a diálogos de paz

Los familiares del exalcalde del municipio de Charalá Fabio León, quien fue secuestrado por el ELN en Saravena, se mostraron preocupados porque a la fecha no han recibido noticias de su ser querido.





Han manifestado que están esperanzados en que este grupo al margen de la ley cumpla su compromiso de cesar acciones ofensivas y les hacen el llamado para que acepten la propuesta del presidente Juan Manuel Santos y se acojan a los diálogos de paz una vez pongan en libertad a los secuestrados que tienen en su poder





“Donde esta gente llegue a decir que no o no llegue a esos acuerdos pues entonces se va a tornar la situación aún más difícil para los secuestrados. Nosotros los familiares quedaríamos en una incertidumbre más, sin saber que hacer pues ya no habrá respuesta del gobierno ni por ningún lado”, aseguró Carlos León hijo del exalcalde Fabio León.





120 días en cautiverio completa Fabio León y sus familiares aún no tienen pruebas de supervivencia por parte del ELN.





