“Ferley Sierra y Carlos Parra votaron por Petro y ahora lo niegan”: Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández , exalcalde de Bucaramanga y actual candidato a la Gobernación de Santander, habló de algunos políticos del departamento que apoyaron al presidente Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales y ahora lo niegan.

“Todos los políticos de Santander votaron a favor de Petro porque yo no les servía. Jaime Durán votó en contra mía, Carlos Parra, que ahora pretende ser alcalde de Bucaramanga, votó por Petro; Ferley Sierra, que pretende ser gobernador, votó por Petro, lo que pasa es que hoy son tan cobardes y sinvergüenzas que les huele a feo Petro y lo niegan, pero ellos votaron por Petro, como Lina Barrera, ellos si tienen cuotas con Petro o que le digan que no. No tengo cuotas en la Gobernación, ni siquiera en la Alcaldía, ni en la Presidencia de la República, ni en los ministerios, ni en las embajadas, ni en los institutos descentralizados, ni en la Superintendencia. Que venga algún colombiano y que diga que yo tenga un cargo, o que es un recomendado mío. No. Esa no es la labor mía”, expresó.

Ferley Sierra y Carlos Parra, en diálogo con Blu Radio manifestaron que no votaron por Petro y que en la segunda vuelta su voto fue en blanco.

"Yo siempre he tenido un diálogo con Rodolfo Hernández, distante pero ha existido, él definirá hacia dónde se irá. Aquí nosotros trabajamos con toda la ciudadanía", indicó el candidato Sierra frente a una posible nulidad de la candidatura de Rodolfo Hernández #MañanasBlu pic.twitter.com/m83g0D87es — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 16, 2023

Hernández Suárez quiso aclarar el tema del abrazo que se dio con Gustavo Petro después de perder las elecciones presidenciales y reiteró “que no se vendió”.

“Petro me invitó a una reunión ochos días después de la segunda vuelta. Cuando yo llegué, él me dijo Rodolfo, le pido mil excusas y perdón por todo lo que le hicimos en la campaña; yo lo invito a que zanjemos eso y nos demos un abrazo. Yo me quedé frío, y siempre llevaba en la cabeza que era el presidente de la República electo, no era Gustavo Petro, ante eso, pues a mi pareció que era descortés de parte mía no aceptarle el abrazo y segundo yo pensaba en Santander, si yo agarro a patadas a Petro ahí, qué le iba a pasar en el devenir a Santander para resolver los problemas de inversión, los poquitos o muchos que podamos resolver y la cortesía no quito la valentía. Y él me dijo, nos puso a sudar petróleo y yo acepte eso, no puedo negarlo, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con él, pero la cortesía no se puede perder”, acotó.

Rodolfo Hernández comenzó su campaña para la Gobernación de Santander: “No soy politiquero" #VocesySonidos https://t.co/1wxFDd6ima — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 26, 2023

Aunque sigue latente el tema de la posible inhabilidad de Rodolfo Hernández por parte de la Procuraduría General de la Nación, el candidato dice que seguirá firme en su aspiración de llegar a la Gobernación de Santander y que su estrategia será la misma: “decirle la verdad a la gente, sin adornos, sin manipulaciones, sin tratar de quedar bien. La propuesta que le presentamos a los santandereanos es no robar. Si no nos robamos la plata, Santander se salva. Está comprobado. Donde nadie roba, la plata alcanza”, concluyó Hernández Suárez.