Fiscalía presentó acusación contra mujer señalada de golpear a su pequeño hijo en Piedecuesta

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a una mujer de Piedecuesta, identificada como Angela Rodríguez, por violencia intrafamiliar agravada luego de que se conocieran serias denuncias en su contra por, presuntamente, golpear a su propio hijo , un niño de cuatro años.

Según la denuncia, realizada por el padre del menor y compartida por algunos líderes de Piedecuesta, el niño habría sido golpeado por su madre en varias ocasiones.

“Mi mamá me da en el estómago y me saca y me hunde la comida (…) Estoy pensando en liberarme de ella”, dice el niño cuando su papá le pregunta por unos moretones.

El padre del menor, quien reservó su identidad, denunció el presunto caso de maltrato infantil: “Es un hecho totalmente despreciable, asombroso e indignante. Una vez lo encontré con un brazo partido, al mismo tiempo le faltaba una partecita de su dedo. Yo tuve problemas con ella porque era demasiado agresiva, incluso me atacó con un arma cortopunzante”, indicó.

Publicidad

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, respondió sobre esta denuncia.

"Respecto a la denuncia de un caso de violencia a un niño en Piedecuesta, Santander, informamos que una vez conocimos la situación iniciamos el correspondiente acompañamiento a la Comisaría de Familia del municipio, que es la autoridad competente que atiende al niño", informó el Bienestar Familiar.

Publicidad

#ATENCIÓN Respecto a la denuncia de un caso de violencia a un niño en Piedecuesta, #Santander, informamos que una vez conocimos la situación iniciamos el correspondiente acompañamiento a la Comisaría de Familia del municipio, que es la autoridad competente que atiende al niño. — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) July 12, 2023

Según el documento acusatorio, la Fiscalía evidenció elementos de prueba que son contundentes y que demostraría violencia física y psicológica que ha ejercido la mujer en contra de su hijo.

La mujer también fue acusada formalmente por la Fiscalía de ejercer violencia intrafamiliar contra su otra hija menor de edad.