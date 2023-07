“Mi mamá me da patadas”: denuncian presunto caso de maltrato infantil en Piedecuesta, Santander

En redes sociales empezó a realizarse un movimiento que han llamado “Salvemos a Nico”, con el objetivo de denunciar un presunto caso de maltrato infantil en el municipio de Piedecuesta, Santander.

Según la denuncia, realizada por el padre del menor y compartida por algunos líderes de Piedecuesta , el niño habría sido golpeado por su madre en varias ocasiones.

“Mi mamá me da en el estómago y me saca y me hunde la comida (…) Estoy pensando en liberarme de ella”, dice el niño cuando su papá le pregunta por unos moretones.

Publicidad



El padre del menor, quien reserva su identidad, denunció el presunto caso de maltrato infantil.

“Es un hecho totalmente despreciable, asombroso e indignante. Una vez lo encontré con un brazo partido, al mismo tiempo le faltaba una partecita de su dedo. Yo tuve problemas con ella porque era demasiado agresiva, incluso me atacó con un arma cortopunzante”, indicó el padre del menor.

El caso de presunto maltrato infantil avanza en la Comisaría de Familia de Piedecuesta. La denuncia también fue realizada por la oficina de abogados Medio Jurídico.

Publicidad

“Hay evidentes y contundentes pruebas de violencia física y psicológica, la madre del menor abandona al niño desde las 5:00 a.m. hasta mediodía, por eso se da la apertura del proceso de restablecimientos de derechos. Pero (los funcionarios de la Comisaría de Familia) pareciera que no están tomando en cuenta estas y otras pruebas que se aportan, la entrevista que da el menor donde él dice que su mamá lo ahorca”, indicó la abogada Jenny Suárez.

La Alcaldía de Piedcuesta confirmó a Blu Radio que están revisando el caso y darán un pronunciamiento en las próximas horas.