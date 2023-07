“Yo quería hacer que comiera”: rechazo en Cúcuta por caso de maltrato a una niña de 4 años

En una serie de videos grabados por una cámara de seguridad al interior de una vivienda quedó registrado un caso de maltrato infantil a una niña de 4 años, el cual fue denunciado por la abuela y generó rechazo e indignación en Cúcuta, Norte de Santander.

Fue la abuela paterna quien denunció en redes sociales que la madrastra de la menor de edad, de tan solo 4 años, la maltrata continuamente. En las imágenes compartidas se ve cómo la mujer usa un palo para reprenderla.

Aunque el video data de inicios del pasado mes de mayo, recién se conocen y despiertan todo tipo de rechazo por la manera en cómo la madrastra la golpea en las piernas y la intimida con el palo para que esta coma, a pesar de que hay una tercera persona en la escena, pero no intercede por la pequeña.

Según pudo conocer Blu Radio, la mamá de la niña se fue a Venezuela y la dejó al cuidado del padre, quien permite estos abusos. De acuerdo con el testimonio de la denunciante, una Comisaría de Familia conoce el caso, pero no se pronuncia en Cúcuta y el Icbf tampoco.

“Solo saben darme citas y más citas, pero no me solucionan nada. Hace poco la Policía de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Cúcuta conoció mi caso, el cual se dio a conocer a Bienestar Familiar”, afirmó la abuela.

Después de que se conocieran estos videos la señalada maltratadora habló al respecto para un medio local y aseguró que no justifica su actuar, pero se trató de “un momento de ira” y que solo quienes “tienen hijos entienden”.

“Solo quienes tenemos hijos entendemos. Fue un momento de ira, de desesperación. No me justifico, porque estamos en un proceso psicológico y hemos podido evidenciar con la niña, desde que llegó, el problema que ella tenía en su alimentación. Yo quería hacer que comiera porque ella llegó muy grave, vomitaba todo y no quería comer”, expresó la mujer.

“Vivíamos con mi mamá y con mi hermana, mientras yo trabajaba. Mi hermana lo que me decía era que mi mamá no le daba comida, de la tienda nos decían que solo le compraba mecato”, agregó el padre de la menor.