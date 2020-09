Galería: Las fotos que muestran el increíble deterioro del puente Hisgaura

Arrancó un nuevo capítulo en la novela protagonizada por el puente Hisgaura, en Santander, una historia que comenzó las ondulaciones en el puente atirantado más alto de Latinoamérica.

Se trata de enormes huecos que aparecieron sobre el pavimento del puente que han causado preocupación entre la ciudadanía y evidencian el rápido deterioro de la obra que no tiene siete meses de haberse inaugurado.

El ingeniero Carlos Rosado, vocero de la constructora española Sacyr, encargada de construir durante nueve años esa obra, dijo que la capa asfáltica se dañó por la falta de uso: uno por la pandemia y dos porque estuvo cerrado durante dos años.

“Un pavimento que se instala, no se usa, no se compacta, no se sella. Que tenga claro la comunidad que no son los siete meses, sino dos años desde que este pavimento se instaló a la fecha”, aseguró Rosado, vocero de la constructora Sacyr.

Y es que nadie quiere pasar por el puente después de que quedó en forma de acordeón, la gente afirma que tiene miedo y dice sentirse decepcionada.

“Nosotros teníamos bastantes expectativas del puente, pero estamos frustrados, para nosotros es un robo”, indicó, José Vásquez, un conductor que pasa todos los días por la estructura.

Sacyr confirmó que el próximo 5 de octubre inician las reparaciones tanto del pavimento como de las barandas que quedaron mal puestas.

Finalmente, Jo´sé Rosemberg Rojas Moreno, alcalde de San Andrés - Santander, pidió a la empresa que se cumplan las cláusulas y que el puente quede arreglado para el servicio de la ciudadanía.