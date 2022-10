“Gracias a Dios por darme otra oportunidad”: afectada por incendio en Barrancabermeja

Acordonada, así permanece la zona donde ocurrió la explosión en el sector de Pozo 7 en Barrancabermeja, debido a que continúan las labores de investigación por parte del CTI de la Fiscalía para establecer las causas del incendio en la fábrica de cilindros de gas.

La Alcaldía de Barrancabermeja reporta 70 familias damnificadas por el incendio que ya fueron caracterizadas para su atención.

En medio de lágrimas y aún pensando en que las cosas para ella, sus hijas y su esposo hubiesen sido peores, pues su casa está ubicada a tan solo unos metros de la fábrica de llenado de cilindros de gas que explotó, Ana María Rugeles dice que fue un milagro que se hayan salvado.

“Yo estaba sentada en la calle, ahí en la puerta con mis dos hijas, estábamos hablando, cuando de pronto suena la explosión y con mis hijas nos entramos, pensábamos que era una bomba y cuando vimos es que iba a explotar otra vez salimos corriendo. Un milagro de Dios que no nos pasó nada, le doy gracias a Dios por darme otra oportunidad”, manifestó Ana María.

La casa de Ana maría quedó sin techo, pero a Julio César Vizcaíno, otro de los damnificados de la tragedia, las llamas le consumieron el portón y parte de su casa.

“El portón quedó que no sirve para nada, el portón quedó destrozado me va a tocar poner una cerca. Ese era el negocio que me pagaban el arriendo mensualmente. Estoy pensando porque todo quedó destrozado, no sé qué hacer o cómo iremos a hacer”, manifestó Julio César.

Las autoridades no han permitido el retorno de las familias a la zona donde sigue el olor a gas.

“En estos momentos el CTI se encuentra haciendo la respectiva valoración del escenario donde ocurrieron los hechos y posteriormente estarán brindando un informe detallado sobre las posibles causas de esta explosión”, informó el coordinador de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja.

De los 22 heridos se confirmó que dos niñas de 4 y 12 años fueron trasladadas a centros asistenciales de Bucaramanga para atención especializada. Esta emergencia deja además a una persona muerta, que no ha sido identificada, y tres más desaparecidas.