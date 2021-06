Habilitan corredor humanitario en puente Francisco de Paula Santander

Las personas que viven en Ureña son las más beneficiadas con el corredor humanitario habilitado en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander pues, si se enferman, pueden recurrir a este paso para llegar a Cúcuta y recibir atención médica. Igualmente, quienes se van a vacunar, pueden cruzar a Colombia sin problemas.

María Rincón, habitante de la frontera, aseguró que, “para pasar, deben presentar el documento que certifique que tiene cita médica o carné de vacunación".

"Todo lo que sea cita médica lo dejan pasar, pero si no lleva cita médica no. Me parece bueno porque uno evita pasar por el río que está crecido o dar la vuelta hasta San Antonio para pasar a Colombia”, dijo.

Hasta el pasado miércoles solo estaba habilitado un paso humanitario por el puente Internacional Simón Bolívar, pero se habilitó este nuevo corredor humanitario en el Puente Francisco de Paula Santander que conecta a Cúcuta con Ureña- Venezuela.

Habilitaron un corredor humanitario en el puente Francisco de Paula Santander. #VocesySonidos pic.twitter.com/qOuOyXOdIY — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) June 24, 2021