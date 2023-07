Investigan a empresa Brasilia tras trágico accidente que dejó nueve migrantes muertos en Santander

Migración Colombia abrió investigación contra la empresa de transporte Brasilia por el trágico accidente en el que murieron nueve migrantes venezolanos, entre ellas dos niñas de 4 y 8 años, y otros 30 resultaron heridos en El Playón, Santander.

“Los oficiales también recopilan información para realizar la actuación administrativa correspondiente a la empresa de transporte por no reportar, como lo señala la norma migratoria, estas personas en el Sistema de Información de Registro de Extranjeros”, dijo el comunicado de Migración Colombia.

La Superintendencia de Transporte también indaga posibles irregularidades de la empresa por la movilización de migrantes.

La Superintendencia de Transporte investigará si el bus que sufrió un accidente en Santander, y que dejó varios muertos y heridos, contaba con todos los documentos en regla, explicó la directora (e) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Lina Huari

“Se conoce que los documentos del vehículo estaban en regla, de manera preliminar, sin embargo la Superintendencia de Transporte realizará todas las investigaciones necesarias para establecer si la empresa tenía en total ejecución su plan estratégico de seguridad vial”, indicó Lina Huari, directora encargada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La empresa Brasilia, en un comunicado, informó que brinda el apoyo para la investigación.

La empresa de transporte Brasilia lamentó el accidente de tránsito que se presentó en vías de Santander y que dejó varias personas sin vida y más de 25 heridos y explicó que las causas del accidente son materia de investigación

“La compañía manifiesta sus sentidas condolencias a los familiares de los nueve pasajeros que fallecieron en este lamentable hecho y está brindando todo el apoyo necesario a las autoridades para ayudar a esclarecer las circunstancias en las cuales se registró”, señaló Brasilia.

Sobrevivientes del accidente del bus intermunicipal en Santander manifestaron que el conductor venía con exceso de velocidad y en algunos tramos de la carretera había intentado sobrepasar otros vehículos, razón por la cual iban asustados.

Aunque los hechos son materia de investigación por parte de la Policía de Carreteras que busca averiguar las causas del accidente y por parte de la Superintendencia de Transporte que busca determinar si la empresa tenía plan estratégico de seguridad vial, lo cierto es que algunos sobrevivientes al accidente manifestaron que iban asustados al interior del bus porque el conductor iba a muy alta velocidad y en algunos tramos discutía con otros conductores de la vía.

“El bus iba muy duro y en ese momento yo le iba a decir al chofer que parara, que le bajara, cuando se sintió el estremezón, se volteó enseguida, ahí fue cuando se volteó, pero el ya venía duro, ósea a todos nos traía mareados, de tantas curvas nos traía mareados y nadie le decía nada porque la gente lo que buscaba era dormir para no marearse más para no vomitar imagínate, todo el mundo, y venía muy duro. Fallas mecánicas no eran porque él ya venía duro, venía con obstáculos, venia como peleando con un carro atrás, entonces más adelante venía duro, entonces en cada curva lo sorprendía”, dijo Franyer Landinez Moreno, uno de los sobrevivientes.