Investigan la muerte de joven de 21 años en una estación de la Policía en Bucaramanga

En un misterio se convirtió la muerte del joven Javier Andrés Rivas Rodríguez, de 21 años, quien fue capturado el pasado 24 de julio en el barrio Sotomayor de Bucaramanga por intentar matar a su propia mamá. Ese día, la comunidad casi lo lincha y la Policía tuvo que hacer uso de la fuerza por el grado de exaltación en el que se encontraba el joven.

Pues bien, el pasado domingo el hombre murió en extrañas circunstancias en unas instalaciones de la Policía Nacional en Bucaramanga

Según se conoció, Jaime Andrés se encontraba en la Sala Privativa de Libertad N°5 de la Estación de Policía Centro de Bucaramanga y de allí fue trasladado hasta un centro médico donde llegó sin signos vitales.

La abogada Flor Alba Cely, quien representa a la familia de Javier Andrés Rivas Rodríguez, dijo que le ha solicitado a Medicina Legal y a la Fiscalía avanzar en la investigación por la muerte de este joven que estaba detenido en una celda de la Policía Nacional y anticipó que habrá una demanda porque no le protegieron la vida al detenido.

“Lamentable y doloroso para la justicia colombiana, especialmente para Santander y Colombia, que los presos vean atropellados sus derechos, tanto en la salud como en la vida. Este joven, Javier Andrés Rivas Rodríguez, ha fallecido en las horas de la tarde del domingo como quiera que nunca se le permitió por parte del comandante de la Estación de Policía del Centro de Bucaramanga fuera trasladado a un centro asistencial”, dijo la abogada.

#EnDesarrollo Investigan muerte en celda de la Policía de joven que intento matar a su mamá en Bucaramanga. Javier Andrés Rivas, de 21 años, había sido capturado el pasado 24 de julio en el barrio Sotomayor #VocesySonidos pic.twitter.com/uJ0vnoLpV0 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 9, 2023

Flor Alba Cely expresó que Rivas Rodríguez, en estado psiquiátrico, atentó contra su propia madre por lo que ella pidió que fuera valorado por Medicina Legal, pero no se lo permitieron porque debía presentar pruebas.

“La verdad es que yo no atendí este caso de primera mano, sino hasta el 6 de agosto se me dio esa postulación y concurrí allí. El comandante no me dejó entrar, dijo que los domingos no se atendían abogados y luego pues le dije que me dejara que firmara el poder… de mala gana lo trajo, lo firmó, lo llevé al Centro de Servicios Judiciales y allí se me dice que tocaba colocar las pruebas para que fuera llevado a Medicina Legal y valorado; entonces me pregunto, en el estado en que él estaba: golpeado, atropellado, decía que venía el diablo, ¿por qué tanta tramitología? Entonces no podemos estar en esas condiciones y habrá una demanda”, expresó la jurista a través de un video.

Uno de los familiares de Javier Andrés Rivas manifestó que un intendente le explicó que el joven se había desmayado en el baño y que fue traslado a una clínica. En la siguiente conversación le expresó que Javier Andrés estaba muerto.

Las causas del deceso no están claras y ahora será la Fiscalía y Medicina Legal los encargados de esclarecer este hecho.

Desde el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga informaron que por el momento está en investigación.